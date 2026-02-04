我的頻道

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

最新民調：霍楚支持率達49% 創新高

記者曹馨元／紐約報導
最新選民調顯示霍楚的支持率達到歷史新高，更在州長選舉模擬中壓倒性領先對手。(州長辦公室提供)
最新選民調顯示霍楚的支持率達到歷史新高，更在州長選舉模擬中壓倒性領先對手。(州長辦公室提供)

民調機構錫耶納學院(Siena University)3日發表最新選民調查結果，顯示紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的支持率達到歷史新高；而其支持率更在州長選舉模擬中壓倒性領先對手。

民調指出，霍楚在登記選民中的支持率首度達到49%。若模擬其與共和黨對手、長島納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)競爭，霍楚以54%對28%領先26個百分點。而若霍楚面對其民主黨內的唯一挑戰者、現任副州長戴加多(Antonio Delgado)，更將以64%對11%大幅勝出。

民調專家格林伯格(Steven Greenberg)表示，霍楚的支持率相較12月民調結果上升七個百分點，而民主黨選民對其好感度更上升至69%，「是她多年來在黨內表現最好的一次。」

他同時指出，如今距離州長選舉還剩十個月，「仍有五分之三的紐約選民不認識布萊克曼，他還有很長的路要走。」

霍楚近期的數項政策提案亦為其選情提供助力。民調顯示，她的六項提案均獲得56%至68%的支持率；其中，包括免除前2萬5000元小費收入的州所得稅、增加托育補助資金、補貼因關稅導致的農業者成本上升，規範移民執法範圍的四項提案更獲得跨黨派支持。

在聯邦議題方面，民調發現紐約居民對移民與海關執法局(ICE)的反對率達67%。盡管有43%的選民支持驅逐非法移民，但仍有61%選民反對ICE執行逮捕的方式，逾六成紐約居民認為ICE的手段過於偏激，且59%反對聯邦政府派遣更多ICE探員進駐紐約。

針對國會中期選舉，紐約選民在「政黨傾向」中繼續青睞民主黨，且支持率較上月略有增加。對於總統川普的支持率則仍處於33%的低迷狀態，他在結束戰爭、穩定物價，以及提升美國國際地位等議題上的評價皆為負數。

而市政議題層面，剛上任第二個月的紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)支持率略有增長，自上月的46%上升至48%。

