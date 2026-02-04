市議員元在熙遞件 競逐國會第7選區維樂貴絲遺缺

皇后區市議員元在熙(Julie Won)日前正式提交參選文件，宣布將投入第七國會選區競選。(市議會提供)

皇后區 市議員元在熙(Julie Won)日前正式提交參選文件，宣布將投入第七國會選區競選，角逐即將空出的聯邦眾議員 席位。現任國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)早前表態不再尋求連任，使這一席位提前成為2026年選戰焦點，也引發民主黨 內部激烈競爭。

第七選區橫跨西皇后區與布碌崙(布魯克林)北部，是紐約市政治版圖中具有指標意義的進步派選區。雖然該區長期由民主黨掌控，但黨內不同派系的競爭向來激烈。元在熙將自己定位為社區出身的進步派代表，主打住房可負擔性、勞工權益與移民家庭議題，試圖吸引年輕選民與多族裔社群支持。

元在熙自2022年當選市議員以來，代表包括阿斯托利亞(Astoria)、木邊(Woodside)、陽邊(Sunnyside)、長島市(Long Island City)、傑克森高地(Jackson Heights)與艾姆赫斯特(Elmhurst)等社區。

她在市議會期間積極參與租屋改革、小企業援助與社區安全相關政策，逐漸建立跨族裔支持基礎，也在進步派圈內累積能見度。

這場國會席位之爭已迅速演變為重量級對決。布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)率先宣布參選，並獲得維樂貴絲背書，在募款與政治網絡上暫居優勢。另一位參選者、皇后區州眾議員瓦爾德茲(Claire Valdez)，則獲得市長曼達尼(Zohran Mamdani)以及民主社會主義者組織支持，代表更左翼的進步派勢力。

分析認為，元在熙的優勢在於基層組織與社區連結，但她若要在初選中突圍，仍需迅速擴大募款與政治聯盟。由於第七選區選民結構多元，候選人能否跨越族裔與意識形態界線，將成為勝負關鍵。

目前距離6月民主黨初選仍有數月時間，外界預期仍可能有更多政治人物加入戰局，使選戰進一步升溫。