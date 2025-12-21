斯特凡尼克退選翌日 川普表態支持布萊克曼競逐紐約州長

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
川普總統20日公開表態，支持長島納蘇郡郡長布萊克曼角逐紐約州長的共和黨初選。(取自納蘇郡長辦公室官網)
關於紐約州下屆州長選舉，川普總統20日公開表態，支持共和黨的長島納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)角逐共和黨黨內紐約州州長初選，同為共和黨籍的紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)在前一天宣布退選。

川普透過社群平台「Truth Social」發文背書，重申他過去對布萊克曼的評價，稱其為「徹頭徹尾的MAGA派」。川普表示，布萊克曼將「持續為壯大經濟、減稅與削減管制而奮戰，推動『美國製造』，捍衛美國主導地位，強化軍隊與退伍軍人事務，推進選舉誠信，並保護長期受到威脅的『憲法第二修正案』。」

布萊克曼隨後發表聲明，對川普的背書表達感謝，表示自己「對獲得川普總統的支持深表感激」，他在聲明中說，「確保邊境安全讓美國變得更安全。川普總統熱愛紐約，我們將攜手合作，讓紐約成為一個更安全、也更可負擔的地方。」

過去數年來，布萊克曼一直是川普的堅定盟友，他曾在2024年總統大選前於納蘇郡舉辦造勢活動，並在川普勝選前的重要場合，多次與川普同台出席活動。由於同時與兩名盟友關係密切，川普先前對於州長初選的背書人選始終保持低調。

斯特凡尼克長期是川普總統支持者，轉換跑道投入州長選舉，但19日突然宣布叫停競選；她在致支持者的聲明中寫道，盡管她有信心在初選擊敗布萊克曼，但在像紐約這樣充滿挑戰的州，「將明年上半年投入一場不必要、且冗長的共和黨初選，並非有效運用我們的時間或你們慷慨捐助的資源。」共和黨內人士指，川普總統始終沒有全力挺斯特凡尼克出馬，加上一開始並沒有反對布萊克曼的投入參選，還有斯特凡尼克的民調一直沒有提升。

對此，民主黨的現任州長霍楚(Kathy Hochul)連任競選團隊發言人奇蒂卡(Sarafina Chitika)表示，「川普背書布萊克曼只有一個原因：他會把川普放在第一位，把紐約放在最後，並讓家庭承擔代價。」

在斯特凡尼克退選前公布的民調顯示，她的支持度落後於尋求連任的霍楚。錫耶納研究所(Siena Research Institute)的一項民調顯示，霍楚以49%對30%領先斯特凡尼克、而霍楚對上布萊克曼的優勢更為明顯，支持度為50%比25%。

