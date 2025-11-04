決戰紐市議員 黃敏儀奔走多校點拉票 王浩倫母喪後重返選戰

在20小學門口為自己拉票的市議員候選人王浩倫(左三)說，雖然近日因母親辭世而暫時淡出公開活動，但仍在選舉日全力衝刺。左二為陳文業。(記者高雲兒╱攝影)

4日上午，法拉盛 第20小學投票 站外人潮不斷，第20選區市議員黃敏儀與保守黨候選人王浩倫同場拉票。黃敏儀自清晨奔走多個投票點，呼籲選民把握時間投票，現場居民稱讚她親切務實、長年關心教育與社區事務。王浩倫在母親辭世後重返選戰，強調「選舉是一場有始有終的承諾」。

黃敏儀表示，她自早上7時起已奔走於多個投票點，上午先到189學校，隨後又前往22小學與IS237，最後來到20小學，行程可謂滿檔。「第20小學是法拉盛最熱鬧的投票站之一，每次都很震撼，也看到社區越來越重視選舉。」她強調，投票是居民表達聲音的重要途徑，「希望大家在晚上九時前都能出來投票，別錯過這個機會。」

現場多位法拉盛居民表示，對黃敏儀在教育與社區事務上的努力印象深刻。住在校區附近的王女士說：「她每次都有來參加活動，跟家長互動很自然，大家都很喜歡她。」另一名家長林先生則表示，自己與孩子上學時常見到黃敏儀協助校園事務，「她願意聽意見、態度親切，今天特地過來投給她。」

同樣在20小學門口為自己拉票的市議員候選人王浩倫說，雖然近日因母親辭世而暫時淡出公開活動，但仍在選舉日全力衝刺。「很多人問我為什麼這段時間沒出現，是因為媽媽過世了。」他當日早上七時半就到22小學，表示將一直待到晚上九時。「選舉是一場有始有終的承諾，希望我能以行動展現對社區的責任感。」