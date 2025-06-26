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黃友興第30選區初選首輪領先：有信心勝出

記者高雲兒／紐約報導
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初選第一輪結果顯示，華裔參選人黃友興(Phil Wong)暫時領先。(臧東慧提供)
初選第一輪結果顯示，華裔參選人黃友興(Phil Wong)暫時領先。(臧東慧提供)

紐約市此次初選，華裔參選人黃友興(Phil Wong)在市議會第30選區的民主黨初選中暫時領先。由於三位參選人皆未取得過半選票，選舉將依程序進入「複選排名制」計票，最終結果預計於7月初公布。

第30選區位於皇后區中部，為紐約市競爭激烈的搖擺選區之一。本次初選共有三名民主黨人參選。首輪開票結果顯示，黃友興以4259票、36.11%的票率暫居首位；波戈澤爾斯基(Paul Pogozelski)獲得3760票、31.88%居次；史明思(Dermot P. Smyth)以3617票、30.67%排名第三。

黃友興在初選夜於馬斯佩(Maspeth)競選總部感謝支持者，坦言這場選戰極具挑戰，「一開始情況不太樂觀，但我必須感謝數千名願意開門簽名、讓我成功登記參選的居民。」

他指出，自己的募款起步困難，但靠著社區內鄰里與朋友的小額捐款，最終成功達到市配對資金門檻，「在最後三四周的關鍵期，資金反而成為我們的優勢。」

黃友興表示，對最終結果抱持高度信心，「從排序邏輯來看，對我是有利的。我的兩位對手支持者之間的對立較深，不太可能互排第二，他們反而更可能將我列為第二選擇。」

社區人士臧東慧形容，黃友興為「整個紐約市的幸運」，自2018年起參與多項公共議題，包括反對堵車費、爭取教育改革與公共安全等政策，長年投入並親力親為，「無論是設計標語、組織抗議，還是默默在現場堅持一整天，他的努力也許媒體沒拍到，但我們都看見了。」

市議員霍登(Robert Holden)24日晚亦現身活動支持。此外，霍登也支持另一位幕僚、現任副幕僚長瓦伊楚納斯(Alicia Vaichunas)。瓦伊楚納斯在共和黨初選中無人競爭，已確定代表該黨與民主黨提名人展開對決。若黃友興最終勝出，將成為該選區歷來首位華裔市議員。

紐約市 民主黨 華裔

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