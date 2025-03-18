美國福州琅岐紅光聯誼會 挺葉凌霞參選市議員

美國福州琅岐紅光聯誼會，支持葉凌霞參選38區市議員。(記者胡聲橋／攝影)

美國福州琅岐紅光聯誼會宣布支持葉凌霞參選布碌崙 (布魯克林)第38區市議員，預祝她當選，為華社發聲並做出更多貢獻。

會長陳宜昌在位於8大道華社附近的該會會所表示，葉凌霞過去十年，先後在國會眾議員 高德曼(Daniel Goldman)、維樂貴茲(Nydia Velázquez)和38區前市議員萬齊家(Carlos Menchaca)等民選官員辦公室工作，積累了豐富的為社區服務的經驗，也懂得政府運作方式以及如何與政府機構合作。更重要的是，葉凌霞的理念與華社貼合，受到大家的歡迎。

葉凌霞則表示，她在民選官員辦公室工作時，和福建鄉親打交道很多，對他們很了解，他們吃苦耐勞，勤奮拚搏，讓人欽佩。她感謝聯誼會的支持，希望競選成功後回饋養育她的社區。

葉凌霞還介紹，紐約市亞裔 人口占比超過10%，但僅獲得1%的公共經費，這對包括福建移民在內的亞裔非常不公。她誓言當選後，要為社區爭取更多的資源、更可及的服務和更公平的資金分配。

當天出席活動的有美國福州僑聯總會會長陳鍵榕，以及眾多力挺葉凌霞參選的紅光鄉親。