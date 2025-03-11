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最新民調：州長霍楚支持率遠超競爭對手

記者許君達╱紐約報導
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最新民調顯示，州長霍楚在紐約選民中的支持度略低於不支持度，但遙遙領先於其他潛在競選對手。(州長辦公室提供)
最新民調顯示，州長霍楚在紐約選民中的支持度略低於不支持度，但遙遙領先於其他潛在競選對手。(州長辦公室提供)

錫耶納學院(Siena College)公布的最新民調顯示，州長霍楚(Kathy Hochul)在紐約選民中的受歡迎程度和工作滿意度均保持在中間偏下的水平，但與所有有意在2026年角逐州長大位的潛在競爭對手相比，霍楚的支持率仍大幅領先。在選民最關注的議題中，雖然全州平均民意仍反對曼哈頓堵車費，但紐約市域內的受訪者態度則出現反轉，支持保留堵車費的意見多於反對者。

數據顯示，霍楚獲得的綜合好感度為40%，反感度則為50%，其中民主黨選民有59%對她有好感，共和黨選民則有79%不喜歡霍楚。而對於有意參選州長的民主黨人托瑞斯(Titchie Torres)和戴加多(Antonio Delgado)，兩黨選民中均有超過六成表示不了解他們。而她在共和黨內的潛在對手勞勒(Mike Lawler)和布萊克曼(Bruce Blackman)，兩黨選民也有七成表示不了解。

在回答「如果今天就舉行初選，會考慮投給誰」時，有46%的民主黨選民投給霍楚，而托瑞斯和戴加多分別只獲得10%和11%的選票。不過，表示將會在2026年堅定支持霍楚競選連任的選民僅有34%，另有56%的選民表示希望選擇「其他人」，其中獨立選民中有64%希望州長換人做。

對於霍楚的具體工作成果，46%的選民表示肯定，略低於否定的48%，基本位於正負平衡點。其中，認為霍楚有效保護了紐約人憲法權利以及努力降低了健保成本的選民分別達到58%和55%，表明在這兩點上，她收穫了紐約人的認可。對於霍楚在加強安全感方面的成果，選民意見不一，持肯定與否定意見者分別為48%和45%。選民滿意度最低的是霍楚在降低生活成本方面的成就，有52%的受訪者持否定態度。

曼哈頓堵車費作為霍楚任內影響最大的政策之一，被普遍認為是衡量霍楚執政滿意度的一項重要變量。根據數據，在全州範圍內，40%的選民認為堵車費該被廢除，33%認為應該保留。從選民分布上看，住在紐約市內的受訪者有42%認為堵車費值得保留，高於認為應該廢除的35%；郊區選民中，則有高達48%認為應該立即廢除堵車費。這一結果表明，在開徵之初遭遇過半選民反對的堵車費，開始在紐約市居民中收穫支持度，與壅堵程度有所降低的趨勢相吻合。

這項民調在今年3月2日至6日間進行，調查對象的樣本數量為806人，全部屬於紐約州登記選民，總體誤差率為正負4.3個百分點。

同一民調亦顯示，曼哈頓堵車費開徵兩個月，紐約市選民對其的態度出現反轉，支持保留者...
同一民調亦顯示，曼哈頓堵車費開徵兩個月，紐約市選民對其的態度出現反轉，支持保留者超過了反對者。(記者許君達／攝影)

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