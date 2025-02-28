幕僚長在華策會活動外示威被捕後 馬泰華埠如期造勢

幕僚長示威被捕後，馬泰(中)華埠如期造勢。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 市議員馬泰(Chris Marte)的幕僚長，於2月27日在華人策劃協會(CPC)活動外示威被捕，但其並未影響次日舉辦的連任造勢活動；馬泰駁稱，警方做法沒有法律依據，且多位選舉挑戰者的批評也僅是「製造話題」。

27日晚，華策會在下城舉辦60周年晚宴，但有多個青年及職工組織在外示威，指責會方對家庭護理員實行24小時工作制。馬泰過往曾多次在市府層面提出廢除此制度，其幕僚長卡爾瑪(Caitlin Kelmar)當天則也在抗議隊伍。

據現場影相，在午後開始集結的示威者有約50人，在街頭呼喊「CPC可恥」等口號，並試圖妨礙活動參與者進場。因秩序混亂，大量警員到場、設置封鎖線。市警(NYPD)表示，共拘捕14人，並以擾亂治安罪名發出傳票 ，隨後釋放。

在被捕示威者中，包括卡爾瑪。馬泰稱，卡爾瑪被捕時在協助長者撤離，過程中遵守相關規定。他認為，警方行動「粗暴」，因示威者並未違反任何法律，所以對傳票撤銷有信心。

馬泰反指華策會為「真正違法者」，表示「他們仍強迫員工輪班執行不人道的24小時工作制。」對此，華策會發表聲明，強調對12小時分段班次的支持立場。華策會指，「24小時輪班制由州法規定，並由保險公司決定。會方旗下的家庭護理員公司無權自行拆分24小時班制。」

華策會表示，「家庭護理機構在24小時制中僅能獲得13小時補償，且必須設法填補其餘11小時中斷的資金缺口。」當晚活動有近千人出席，華策會籌得超過150萬元。

然而，幕僚長被捕並未影響馬泰28日的競選造勢活動。他在過百位居民前表示，希望繼續在住房和公共設施等方面繼續爭取資源。目前，他有多位挑戰者，包括律師科爾曼(Jess Coleman)、社區委員余燕志(Eric Yu)和社委盧詠姍(Elizabeth Lewinsohn)。