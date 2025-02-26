我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

全市選舉連署啟動 華裔參選人徵求支持

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全市選舉連署啟動，華埠區領袖參選人盼援。(競選團隊提供)
全市選舉連署啟動，華埠區領袖參選人盼援。(競選團隊提供)

紐約市2025年選舉連署近日啟動，為了提升曼哈頓華埠及下東城社區在市政決策中的華人代表性，華埠地區領袖參選人于金山與下東城地區領袖參選人王鏑召集義工，旨在令更多符合資格的民主黨選民參與連署，以取得競選門檻。

據介紹，曼哈頓下城區畫分為65A、B、C、D四個地區領袖選區，其中于金山參選D選區，位於華埠中央及蘇活區(SoHo)一帶；王鏑則參選B區，涵蓋華埠、兩橋(Two Bridges)與下東城。兩人表示，雙方選區不同、互不衝突，若兩人同時當選，將有助華人社區進一步整合選票，為下城地區爭取更大政治影響力。

根據選舉規定，每位地區領袖參選人需蒐集至少500個有效簽名方能進入正式競選程序。然而，考量可能面臨的無效簽名，許多人會收集約1500個簽名以確保競選資格。王鏑與于金山自本周起展開連署徵集活動，預計走訪華埠、兩橋與下東城街區，向選民說明競選訴求並徵求支持。

兩位參選人先前已就多個議題發聲，包括遊民收容所擴建、治安管理、堵車費和移民長者福利等。王鏑表示，這次選舉不僅在於爭取職位，更是社區向不公平現狀表達意見的機會。于金山則強調，地區領袖在社區與政府之間扮演橋梁角色，能協助居民爭取資源、反映需求，並期望在未來推動改善華埠及鄰近社區的居住環境、促進經濟發展和擴大教育機會等議題。

華埠 曼哈頓 華人

上一則

亞當斯 邀少數族裔媒體談就業挑戰

下一則

蘭德立場轉向 稱若當選市長將擴增警力
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

羅蘭岡互助巡邏社區 有效嚇阻犯罪

羅蘭岡互助巡邏社區 有效嚇阻犯罪
多族裔社區破冰 華埠、下東城200人聯誼交流

多族裔社區破冰 華埠、下東城200人聯誼交流
華人職工會新年聯歡 挺護理員維權

華人職工會新年聯歡 挺護理員維權
繁榮布碌崙協會答謝宴 表彰社區組織、義工

繁榮布碌崙協會答謝宴 表彰社區組織、義工

熱門新聞

薛嘉琳就讀的平原景(Plainview)學區的約翰肯尼迪高中(John F. Kennedy High School)校方25日晚間發出通告，表示12年級學生薛嘉琳已經不幸離世。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
包裹上不但被寫滿了「供免費拿取(FREE TO TAKE)」字樣，還遭貼上了一張畫有冰淇淋圖案的紙條。(沈同學提供)

哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難

2025-02-25 07:35
美國司法部長邦迪(Pam Bondi)警告包括紐約州在內的部分州長須遵守聯邦移民法，否則將面臨法律後果。(美聯社)

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

2025-02-24 07:33
紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

2025-02-23 15:41
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他