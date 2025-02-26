全市選舉連署啟動 華裔參選人徵求支持

全市選舉連署啟動，華埠區領袖參選人盼援。(競選團隊提供)

紐約市2025年選舉連署近日啟動，為了提升曼哈頓華埠 及下東城社區在市政決策中的華人 代表性，華埠地區領袖參選人于金山與下東城地區領袖參選人王鏑召集義工，旨在令更多符合資格的民主黨選民參與連署，以取得競選門檻。

據介紹，曼哈頓下城區畫分為65A、B、C、D四個地區領袖選區，其中于金山參選D選區，位於華埠中央及蘇活區(SoHo)一帶；王鏑則參選B區，涵蓋華埠、兩橋(Two Bridges)與下東城。兩人表示，雙方選區不同、互不衝突，若兩人同時當選，將有助華人社區進一步整合選票，為下城地區爭取更大政治影響力。

根據選舉規定，每位地區領袖參選人需蒐集至少500個有效簽名方能進入正式競選程序。然而，考量可能面臨的無效簽名，許多人會收集約1500個簽名以確保競選資格。王鏑與于金山自本周起展開連署徵集活動，預計走訪華埠、兩橋與下東城街區，向選民說明競選訴求並徵求支持。

兩位參選人先前已就多個議題發聲，包括遊民收容所擴建、治安管理、堵車費和移民長者福利等。王鏑表示，這次選舉不僅在於爭取職位，更是社區向不公平現狀表達意見的機會。于金山則強調，地區領袖在社區與政府之間扮演橋梁角色，能協助居民爭取資源、反映需求，並期望在未來推動改善華埠及鄰近社區的居住環境、促進經濟發展和擴大教育機會等議題。