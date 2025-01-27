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葉凌霞角逐38區市議員 啟動競選活動

記者胡聲橋╱紐約報導
華裔葉凌霞正式宣布參選第38區市議員。(記者胡聲橋╱攝影)
華裔葉凌霞正式宣布參選第38區市議員。(記者胡聲橋╱攝影)

服務社區多年的葉凌霞於26日在布碌崙(布魯克林)日落公園正式宣布參選紐約市第38選區市議員，並啟動競選活動。葉凌霞曾在第10選區國會眾議員高德曼(Daniel Goldman)和前紐約市第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)等民選官員辦公室工作多年。葉凌霞說，她是一名務實的民主黨人，公共安全、優質教育和可負擔住房都是她競選綱領中的優先事項。

葉凌霞在丈夫和女兒，以及以華裔為主的近200位支持者的見證下宣布參選。葉凌霞說，她是公務員也是媽媽，將致力提升南布碌崙家庭的生活水平。

葉凌霞14歲時隨媽媽移民美國，在布碌崙日落公園和戴克高地長大。她們剛來這裡時一無所有，母親先後當過衣廠工人和街頭小販，用微薄的薪水將她撫養長大。她後來進入曼哈頓庫柏聯盟學院(Cooper Union)就讀，就是因為那裡免學費。她19歲時遇到了她的丈夫，二人養育了一個女兒。

在成長過程中，媽媽工作時間很長，葉凌霞基本上自己照顧一切，她說有很多善良的老師和鄰居都幫助過她，有一位老師告訴她，不需要她的任何回報，只要她在有能力的時候把愛傳遞下去就可以了。葉凌霞認為那是她最難忘的公民課，一直激勵著她去向前走。

自己的親身經歷，也讓葉凌霞瞭解到移民家庭每天的掙扎，讓她親身體驗過語言障礙和缺乏文化服務對一個移民家庭意味著什麼。她願意幫助中低收入的做工者和小企業主，因為她曾處於和他們同樣的境地。

葉凌霞說，她在政府的第一份工作就是與前市議員萬齊家共事。從那以後，她又為兩位國會議員工作過，努力為社區發聲，滿足選民的需求。

據葉凌霞介紹，紐約市每年的預算超過1100億元，如果充分利用，就能很好地解決社區安全和住房負擔不起等問題。長期在政府部門工作讓她知道如何與政府部門合作，並為社區爭取到應得的資金，她也知道如何利用好政府資金為社區辦實事。她希望與社區合作，共同創造一個安全、教育先進、街道整潔和設施完善的社區。

第38選區現任市議員是西語裔的阿維萊斯(Alexa Avilés)。葉凌霞的參選活動，以英語、中文和西班牙語三種語言進行。

華裔葉凌霞正式宣布參選第38區市議員。(記者胡聲橋╱攝影)
華裔葉凌霞正式宣布參選第38區市議員。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 紐約市 移民

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