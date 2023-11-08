7年冤獄男成政治新秀 當選市議員

1989年著名冤案「中央公園五人幫」 (The Central Park Five case)無罪釋放被告成員薩拉姆(Yusef Salaam)贏得市議會第九選區市議員席位。(美聯社)

1989年著名冤案「中央公園 五人幫」 (The Central Park Five case)無罪釋放被告成員薩拉姆(Yusef Salaam)7日在沒有競爭者的情況下，贏得市議會第九選區市議員席位。

民主黨籍的薩拉姆在市議會將代表哈林區 (Harlem)中心選區，他在初選中以壓倒性優勢獲勝，在普選中沒有競爭對手。

1989年一名在中央公園慢跑的白人女子遭到襲擊、性侵後重傷昏迷，薩拉姆和其他四名非裔 與拉丁裔男性遭定罪，20多年前的DNA證據推翻他們的罪行，薩拉姆坐了將近七年的冤獄。他在選舉前接受採訪時表示：「對我而言，這代表我們可以真正實現我們祖先最瘋狂的夢想。」

薩拉姆和麥克雷(Antron McCray)、理查森(Kevin Richardson)、山塔那(Raymond Santana)、偉斯(Korey Wise)等人被逮捕時年僅15歲。

當時這起犯罪事件佔據紐約市 的新聞頭條，警方將非裔與拉丁裔男子、少年集中起來訊問，激化種族之間的緊繃關係；前總統川普當時還是紐約市的房地產大亨，他在報紙刊登大型廣告，要求恢復死刑。

在案件被重新審查前，在襲擊案中被定罪的少年於獄中服刑5至12年。

透過DNA證據與招認，最終找到真兇，「中央公園五人幫」的定罪於2002年撤銷，他們獲得紐約市共計4100萬元的和解費。

薩拉姆在競選中以緩解哈林區貧困問題和打擊仕紳化(gentrification)為目標，他在活動中經常提起被定罪和冤獄的經歷，作為不公正對待的象徵，他為非裔占多數的社區注入活力，並推動他迎向勝利。

薩拉姆說：「我確實是每個人痛苦的代表，在許多方面，我為我們人民經歷了這些痛苦，所以現在我可以領導他們。」