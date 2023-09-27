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鄭士傑訪世界日報：未把桑托斯當對手

記者高雲兒／紐約報導
鄭士傑(左)26日拜訪世界日報，與世報紐約社社長張宗智(右)會談。(記者高雲兒／攝影)
鄭士傑(左)26日拜訪世界日報，與世報紐約社社長張宗智(右)會談。(記者高雲兒／攝影)

紐約州第三國會選區眾議員競選行列再加一員，來自長島的民主黨籍華裔鄭士傑(Austin Cheng)27日宣布參選；他於26日訪問世界日報，在多個議題上表達自己的觀點，也對自己的潛力很有信心，表示並不把該選區現任國會議員桑托斯(George Santos)當做對手，因為醜聞纏身桑托斯必然出局，自己則將專注處理社區民生。

鄭文傑出生在皇后區，在紐約長島長大，於布碌崙(布魯克林)法學院(Brooklyn law School)獲得法律學位後，在美國陸軍服役，擔任刑事檢察官工作；四年前他回到紐約，擔任家族企業Gramercy Surgery Center的執行長，該機構連續三年被「新聞周刊」評為紐約州前兩名的門診手術中心。

鄭士傑(左)26日拜訪世界日報，與社長張宗智(右)與談。(記者高雲兒／攝影)
鄭士傑(左)26日拜訪世界日報，與社長張宗智(右)與談。(記者高雲兒／攝影)

鄭士傑表示，目前感覺美國分崩離析，人們互相攻擊指責，在投票時更專注黨派而非個人，因此他希望民眾投票時，可以選出一個真正幫助他們解決問題的人，而他自信在商界和軍隊方面的經驗，可以幫他在普選時贏得兩方選民青睞。

他表示，在管理外科手術中心的同時，他看到醫療系統中的問題和狀況，作為第二代華裔移民，他再次渴望為社區服務和解決問題，因為正是社區讓他的移民家庭實現了「美國夢」。該選區目前包括桑托斯在內已有14人宣布參選，鄭士傑是唯一一個亞裔和華裔。

鄭士傑(左二)26日拜訪世界日報，與世報紐約社社長張宗智(右二)會談。(記者高雲...
鄭士傑(左二)26日拜訪世界日報，與世報紐約社社長張宗智(右二)會談。(記者高雲兒／攝影)

前紐約州勞工廳副廳長孫雯作為鄭文傑的競選經理，表示鄭文傑是競選者中唯一有醫療管理經驗的民主黨人，「他將推動有利於每個美國人的改革，包括保護紐約人在生育保健方面的選擇，確保沒有人必須在健康和錢包之間做出選擇。」華商會首席顧問杜彼得表示，鄭士傑是一位有經驗和正直的領袖，他將服務民眾，而這正是該地區迫切需要的。

紐約州 華裔 移民家庭

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