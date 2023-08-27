陝西同鄉會會長 馬宏寶參選第38選區州眾議員

陝西同鄉會馬宏寶，參選州眾議員。(記者劉梓祁／攝影)

陝西同鄉會會長馬宏寶26日於皇后區法拉盛宣布，將參加紐約州眾議會第38選區的2024年競選，作為獨立參選人為居民謀求改革並爭取更多的福利 和資源。

根據競選團隊，馬宏寶的參選理念為「關注民心，民意為尊」和「以人為本，民心為上」。他認為，紐約是當今最偉大的城市，也是全國經濟和文化藝術的中心，但卻有不少問題、積重難返，譬如不少住房和城市的基礎設施陳舊老化，或是安全問題、市容髒亂、遊民 街、偷盜搶劫等，首要任務是如何解決上述的種種問題。

馬宏寶表示，若成功當選，將會推動立法實現全民基本收入(Universal Basic Income)，即所有紐約人每日無條件獲得33元，從出生到去世。另外，他還將提倡針對所有人的全民免費基本醫療健康保險。

他認為，紐約有能力實現自己所提出的改革計畫，因其能夠充分利用和發展科學技術與生產力，在近2萬億元的國內生產總值數據下，全面合理整合各種資源。

此外，馬宏寶還希望實現零貧困、零犯罪、零遊民、零失業和零元欠，並呼籲取消所有因貧困及低收入發放的福利，以及取消政府福利房和經濟適用房，並廢除最低工資。