馬泰拚連任訪民意 居民怨治安差、平價屋少

馬泰訪問聯成公所尋求連任支持。(記者張心／攝影)

曼哈頓華埠 市議員馬泰(Christopher Marte)11日拜訪美東聯成公所，介紹自己從政一年政績，盼尋求下屆連任支持；現場與會者反應華埠社區問題，表示社區治安未明顯改善，出門依舊感覺不安全，並對平價屋 數量不足等問題表達擔憂。

馬泰報告自己上任一年內的政績，包括為選區在2022財年保住了超過1500萬元的預算，爭取選區內每所公校都設立課後項目(After School Programs)，以及將辦公室設在東百老匯，方便民眾到訪等。

此外，他也強調自己在市議會提出多項提案，包括保護家庭護理工權益、設立華埠雙語路標、爭取春節作公眾法定假期等；「我積極反對在華埠建監獄、遊民 所，並到現場傾聽民眾訴求，下一步將爭取重開柏路(Park Row)等項目。」

居民歐陽鄰安反映有感華埠治安比以前差；他說，有司機被歹徒從車裡面拉出來打劫，羅斯福公園經常看到吸毒者、發生命案，包厘街遊蕩著赤身裸體的人，華埠街頭不像以前有那麼多警察，感覺警力嚴重不足，「讓人每天都提心吊膽」。

李詩齊也說，感覺華埠「好不安全」，出門買菜都害怕，經常看到遊民遊蕩，多次都覺得被尾隨。

馬泰則回應，他母親快70歲，也住在下東城，同樣感同身受；他表示，根據市長亞當斯(Eric Adams)，治安已經改善許多，但人們很難有立刻感受，他還將和市警五分局、曼哈頓區的公園委員會合作，建立「安全走廊」(Better Walkway)。

陳麗娜則表示，華埠的平價屋與法拉盛、布碌崙(布魯克林)8大道相比，數量嚴重不足，導致華埠對年輕人無吸引力也住不起，「我們想繁榮華埠需要靠年輕人，但房價那麼貴，誰願意回來？」