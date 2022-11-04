拜登、柯林頓明後日抵紐約助陣霍楚州長競選

總統拜登將於6日到訪紐約上州助陣霍楚。（州長辦公室提供）

紐約州 長選情膠著，總統拜登(Joe Biden)和前總統柯林頓(Bill Clinton)將於本周末抵達紐約州，親自助陣民主黨 候選人霍楚 (Kathy Hochul)贏得州長連任。

根據外電最新消息，拜登總統將在本周日(6日)到訪紐約上州威徹斯特郡(Westchester County)揚克斯市(Yonkers) ，同聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)為霍楚拉票。此前民調顯示，共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)在上州得票率超過霍楚，民主黨領袖此次齊聚上州，被外界視為提振當地對民主黨的支持率。

與此同時，前總統柯林頓也將於本周六(5日)到訪紐約市布碌崙(布魯克林)區為霍楚拉票。該地區被視為紐約州最大的民主黨票倉，此舉被認為是鞏固民主黨在紐約市的選民基礎。

而就在剛過去的3日，副總統賀錦麗(Kamala Harris)和前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)已到訪紐約市哥倫比亞大學，助陣該校民主黨俱樂部(Columbia Democratic Club)為霍楚舉辦的拉票背書活動。當晚主題緊扣「動員女性選民」(New York Women Vote)，突出霍楚在保護紐約州合法墮胎法案的貢獻，以期抗衡共和黨主打的「改善治安」，並抨擊李修頓在女性議題上的作為不足。

眾多全美民主黨領袖近期齊聚紐約，顯示出此次州長選情的極度膠著。因為疫情而激發的社會問題尚未得到妥善解決，導致共和黨支持率在紐約州激增，不少民調顯示霍楚與李修頓差距極小，被稱為「紐約州20年來最膠著的州長競選」之一。