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雷傑納隆科學獎入圍名單揭曉 華生占逾1/3、每人獲2000元獎金

特派員黃惠玲／即時報導
圖為雷傑納隆科學獎頒獎禮。(取自Society for Science官網)
圖為雷傑納隆科學獎頒獎禮。(取自Society for Science官網)

美國科學學會(Society for Science)10日公布了享有「少年諾貝爾獎」美譽的2024年雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search 2024，STS)300名學者名單； 這是美國歷史最悠久、最富盛名的高中生科學和數學競賽，今年華生表現傑出，進入300學者名單的華生占比超過三分之一，每位入圍學者將獲得2000元獎金，所就讀學校也會提供2000元獎勵。

雷傑納隆科學獎的300名學者，是從來自全美46州、波多黎各和10個國家共712所高中的2162名參賽者中選出，今年也是從1969年以來參賽人數最多的一次，比2023年多了200人。

獲選學者的學生，是根據他們的研究能力、領導技能、社區參與、對學術的承諾、提出科學問題的創造力，以及通過原創、獨立的研究項目、論文和展現出作為STEM領軍人物才華等方面評選，最終入選的300名學者，其中299人來自美國36個州，還有一位獲獎者來自中國。

今年學生研究的項目，從人工智慧／機器學習輔助及檢測，到野火、洪水等氣候變遷，還有一些學生選擇關注如何解決其他緊迫的社會問題，例如青少年心理健康、焦慮、自殺，今年共有19個研究類別，在學者名單排名靠前的五個類別，分別是環境科學、醫學與健康、細胞與分子生物學、計算生物學、行為與社會科學。

接下來美國科學學會將從300位學者中選出40人進入決賽，宣布日期為1月24日，屆時這40人將向公眾展示作品，與著名科學家會面並爭奪獎項，最後的決選結果將在3月12日頒獎揭曉，獲得冠軍者可拿到25萬元獎金。

華生 諾貝爾獎 檢測

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