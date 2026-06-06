荷花、蓮花不一樣？ 專家解惑 1張圖學料理涼拌藕片

家常涼拌藕片的料理方式。（取自農業部臉書粉專）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 農業部指出，荷花與蓮花其實是同一種植物名稱。

農業部指出，荷花與蓮花其實是同一種植物名稱。 重點二： 睡蓮則與蓮花不同，葉片貼水面且花也多近水生長。

睡蓮則與蓮花不同，葉片貼水面且花也多近水生長。 重點三：芒種時節蓮藕鮮甜爽脆，適合做成涼拌藕片開胃。

台灣農業部 ﻿表示，現在進入芒種時節，天氣逐漸炎熱、潮濕，也代表許多夏季作物開始成熟。這個時候，正是蓮藕鮮甜爽脆的季節。

農業部﻿表示，荷花、蓮花，其實都是同一種植物。蓮花生長在水域環境中，具有「先葉後花」的生長節奏，葉片會挺出水面、表面具有天然疏水特性，花後形成蓮蓬。而容易被混淆的「睡蓮」，則是葉片平貼在水面、葉片圓形有深裂縫，葉緣全緣或鋸齒緣，花朵也多貼近水面生長，與挺水生長的蓮花明顯不同。

蓮花可食用的部分除蓮子外，農業部﻿表示，還有藏在淤泥中的「蓮藕」，是蓮的地下根狀莖，橫生於泥中，一節一節串連，儲存水分與養分。

農業部﻿表示，芒種時節食慾容易受天氣影響，不妨來一道清爽的「家常涼拌藕片」，酸香爽口、清脆開胃，是適合夏天的日常小菜。