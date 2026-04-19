冰淇淋上放龍蝦 德州「龍蝦冰淇淋」你敢挑戰嗎？

德州休士頓一家冰淇淋店推出「龍蝦冰淇淋」。圖為消費者拿著冰淇淋的示意圖，非新聞當事人事物。（圖／AI生成）

德州休士頓一家冰淇淋店推出「龍蝦冰淇淋」，將傳統海鮮與甜點結合的創意料理，在春季小龍蝦盛產期間引發話題。這款口味獨特的冰品，不僅外觀吸睛，也在顧客之間掀起兩極評價。試吃過的顧客表示，這種冰淇淋口味甜、鹹、辣兼具，吃過一次就很難忘記。

這家名為Red Circle Ice Cream的店鋪，自2019年開始販售龍蝦冰淇淋。店主Nickey Ngo表示，靈感來自一次家庭海鮮聚餐，當時她在吃小龍蝦時突發奇想，嘗試將其與冰淇淋結合，意外開創出這道話題商品。

製作過程先將融化奶油、卡津香料、大蒜等食材混合，再加入活體小龍蝦烹煮，讓蝦汁與香料充分融合。接著將這些帶有濃郁海鮮風味的湯汁與奶油基底混合，經機器攪打製成冰淇淋，最後在成品上放上一隻煮熟的小龍蝦，呈現出獨特造型。

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對於初次嘗試的顧客，Ngo也會事先提醒口味的特殊性。她說：「我會問他們，『你需要一個追味飲料嗎？』然後我會建議，當然，在我給你試吃之後，最好不要去親任何人。」

Ngo也建議品嚐方式，先扭下小龍蝦的頭部，吃掉蝦肉，再用蝦頭當作湯匙挖取冰淇淋，體驗不同層次的風味。

實際消費者反應呈現兩極。有些人一開始對「小龍蝦搭配冰淇淋」感到抗拒，甚至光是外觀就讓人卻步；但也有不少人在試吃後改觀，認為味道出乎意料地協調。顧客Lauren Moore表示：「我其實滿喜歡的，有一點鹹，但口感很綿密、滑順，還帶點微辣。」

整體而言，試吃者普遍認為這款冰淇淋同時具有甜、鹹與微辣風味，海鮮味明顯，但在奶油基底的調和下仍維持滑順口感。一部分人給出正面評價，認為層次豐富、值得再嘗試；也有人將其視為一次「獵奇體驗」，認為新奇有趣但未必會回購。

Ngo指出，每年一到1月底，就開始接到顧客詢問龍蝦冰淇淋是否回歸的電話。「如果沒有需求，我們不會再推出這款產品。」她說。

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