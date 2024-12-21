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聯手國際名廚 冠軍名店推「法式國王太陽餅」

記者羅建怡/即時報導
台中如邑堂餅家跨界聯名國際名廚江振誠、推出「法式國王太陽餅」。（如邑堂餅家提供）
台中如邑堂餅家跨界聯名國際名廚江振誠、推出「法式國王太陽餅」。（如邑堂餅家提供）

台灣5屆太陽餅冠軍「如邑堂餅家」，在品牌成立將滿10周年之際，攜手國際名廚江振誠，重磅推出全新跨界聯名新品「法式國王太陽餅 Sun Cake des Rois」。除了從內容到包裝都突破傳統再創新，價格也來到市場高點，6入禮盒1,199元（約38美元）。

「法式國王太陽餅」創作靈感源自江振誠的初衷—「如何讓太陽餅更深刻地進入台灣人的心中」。 因此，他以源自13世紀，透過世代傳承、深植每一位法國人民心中的經典糕餅—國王派為靈感，藉由其象徵祝福與團聚的寓意，將傳統的太陽餅重新詮釋與演繹，攜手如邑堂餅家40年製餅經驗的老師傅，共同開啟跨越台法糕餅文化的新旅程。

江振誠設計的「法式國王太陽餅」，歷時一年終於面世。（如邑堂餅家提供）
江振誠設計的「法式國王太陽餅」，歷時一年終於面世。（如邑堂餅家提供）

以太陽餅為核心，「法式國王太陽餅」的餅皮將國王派、太陽餅共有的千層酥皮特色巧妙融合，內餡延續國王派經典的杏仁奶油餡，食材選用美國杏仁粉、法國頂級奶油與香草籽醬，讓整體口感酥鬆不膩，並保留滑順濃郁的質感。 最後以白橡木波本桶的熟成巴貝多蘭姆酒為餡料點綴。

在設計上，也展現江振誠欲呈現的「與國際接軌、中西融合」，特別邀請知名設計師馮宇領軍IF OFFICE團隊，並攜手新生代插畫家陳景容，以歐式開窗、國王餅中的瓷偶則化身為參加派對的人們，打開禮盒還藏有亮點：花瓣盒般的設計，充滿儀式感，也象徵一場東西合璧、古今交融的華麗序幕正緩緩展開。

國際名廚江振誠（左）、如邑堂創始人林震東宣告新品上市。（如邑堂餅家提供）
國際名廚江振誠（左）、如邑堂創始人林震東宣告新品上市。（如邑堂餅家提供）

江振誠表示，許多人一直思考著要如何將台灣的好東西帶向世界，但常忘了找到世界的語彙、共感的點、與世界共同的話題。此次合作是一個新的開始，被問及傳統再創新的下一步，江振誠笑說，完全不設限。

以法式國王餅融合了台式的太陽餅，也衍生出許多創意吃法。江振誠建議，搭配拿鐵、熱豆漿，或花生醬、甚至捲入春捲皮，都很不錯，「法式國王太陽餅口感豐富，可以自創更多元的配搭」。

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