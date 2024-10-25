「黑白大廚」評審白種元 有望靠旗下品牌IPO落袋1.8億美元

南韓名廚白種元旗下連鎖餐廳品牌Theborn Korea正在推動首次公開發行股票（IPO）。(圖/中天提供)

以「韓食大賽」、「黑白大廚」等料理競賽和其他美食節目聞名的南韓 知名廚師白種元，旗下連鎖餐廳品牌Theborn Korea正在推動首次公開發行股票（IPO），估值上看4050億韓元（約2.92億美元），有望為白種元賺進1.8億美元的財富。

白種元在30年前創立的Theborn Korea，IPO申請已在8月30日通過韓國證交所的初步審查，正以每股2.3萬至2.8萬韓元的價格區間尋求籌資，籌得資金將用於開發新菜單和品牌、收購其他公司的股票以及併購。若Theborn Korea成功以最高價格籌資，最多能籌得840億韓元（約6100億美元），估值上看4050億韓元，白種元的持股價值也將達到1.8億美元。

雖然這樁IPO的規模不大，卻能在南韓食品漸受世界各國歡迎之際，吸引想投資 「韓食」產業的投資人。

58歲的白種元已因美食電視節目而知名度大開，YouTube頻道已有660萬名訂戶。

「黑白大廚：料理階級大戰」掀起熱潮，評審白種元(右)和安成宰人氣正旺。（圖／Netflix提供）

創立於1994年的Theborn Korea提供平價料理與休閒的用餐體驗，旗下擁有約25個品牌，包括New Maul Restaurant、Hong Kong Banjum及Paik's Coffee，經營約2900個據點，並已進軍跨足加工食品和醬料事業，還在濟州島經營一家飯店，去年營收4107億韓元（約3.09億美元），比2019年成長逾300%。

「黑白大廚」爆紅，已幫助南韓餐廳產業擺脫新冠疫情 封控的陰霾，參賽主廚經營的餐廳訂位量都暴增。南韓今年IPO案已共籌得12.3億美元，已超越去年全年，但仍遠少於2021年的152億美元。

Theborn Korea最初想在2018年開始準備申請IPO，但之後因為新冠疫情的市況挑戰而延後。

不過，Theborn Korea現在也面臨監管挑戰，旗下品牌Yeondon Ball Katsu在6月向韓國公平交易委員會（KFTC）指控在簽署加盟合約時，誇大營收預測，聲稱其實際銷售和獲利遠低於Theborn Korea的預估。專家說，這類監管風險會產生不確定性，可能影響Theborn Korea的IPO努力。