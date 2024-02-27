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舊金山百年媒體打造「餐廳推薦機器人」 吃得出文化

中央社／舊金山26日電
舊金山紀事報以OpenAI的語言模型賦予美食評論內容全新價值，推出「餐廳推薦機器人」，讀者可透過此工具尋找更專業且蘊含文化知識的餐飲地點。（中央社）
舊金山紀事報以OpenAI的語言模型賦予美食評論內容全新價值，推出「餐廳推薦機器人」，讀者可透過此工具尋找更專業且蘊含文化知識的餐飲地點。（中央社）

擁有超過150年的舊金山紀事報擁抱人工智慧，以OpenAI的語言模型賦予美食評論內容全新價值，推出「餐廳推薦機器人」，讀者透過此工具可尋找更專業且蘊含文化知識的餐飲地點。

在空格內以英文輸入「舊金山台灣美食」（Taiwanese food in San Francisco），幾秒鐘後，AI機器人便會從資料庫中篩選出推薦餐廳，好比「士林台灣小吃」（Shihlin Taiwan Street Snacks），點選進入後，網站會再進一步列出整個舊金山灣區的美味炸雞店，這美味的定義出自於美食和葡萄酒評論家。

1865年創刊的舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），歷經演變後專注區域新聞和文化評論，迎接AI時代，近期以OpenAI的GPT-3.5-Turbo模型進行微調，將長年累積的餐飲評論文章訓練成「餐廳推薦機器人」，今天上線。

舊金山紀事報強調，這項技術不僅增添讀者互動趣味，也能凸顯記者和評論家長期努力的成果，資料庫近1000則評論和都是員工實際走訪各地產製出的真實內容，經過撰寫、編輯和查核的嚴謹流程。

相比市面上的餐廳推薦應用程式和網站像是Yelp和OpenTable，這個名叫Chowbot的機器人側重專業知識，因此推薦的內容和數量也謹慎保守許多，舊金山紀事報希望讀者能透過這項工具找到理想的餐廳並活化內容。

美食評論家費根（MacKenzie Chung Fegan）今年剛加入舊金山紀事報，最近親自用Chowbot認識舊金山，在尋找咖啡時，Chowbot與她分享店內幾款創新的飲料選擇，蘊含當地自由奔放的文化，帶給她獨特的體驗和樂趣；不過費根也發現，因為這項工具超級保守，有時尋找餐廳不是很順利。

舊金山紀事報在推出工具的同時也表明，Chowbot無法倖免於大型語言模型可能產生的幻覺，並且不太會回答主觀的問題，例如店內氣氛和噪音情況。

繼去年的餐廳地圖工具，舊金山紀事報再發布餐廳推薦機器人，百年媒體表示未來將持續嘗試運用生成式AI，不排除探索其他內容的應用，期望以更新、更有趣的方式向讀者大眾展現團隊的專業素養和知識。

舊金山 AI OpenAI

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