我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MAGA陰謀論稱 泰勒絲戀情是民主黨操作心理戰

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

亞洲最佳非酒飲品 印度芒果優格飲、馬薩拉茶奪冠亞

中央社新德里9日專電
「世界美食地圖」公布「亞洲最佳68款非酒精飲品」名單， 芒果優格飲（Mango Lassi）高居榜首。(Pexels)
「世界美食地圖」公布「亞洲最佳68款非酒精飲品」名單， 芒果優格飲（Mango Lassi）高居榜首。(Pexels)

根據世界美食百科之譽的「世界美食地圖」網站（TasteAtlas），印度的「芒果優格飲」和「馬薩拉茶」，包辦去年亞洲最佳68款非酒精飲品排行榜的前2名。

「世界美食地圖」於2023年11月30日在網站上公布「亞洲最佳68款非酒精飲品」名單， 芒果優格飲（Mango Lassi）高居榜首。

網站介紹，芒果優格飲發源於印度北部旁遮普省（Punjab），主要材料為新鮮芒果、優格、小豆蔻、水和糖，攪拌至濃稠與泡沫狀即可飲用。

芒果優格飲適合冷飲，在許多小吃店或餐廳都有賣。

馬薩拉茶（Masala Chai）排名第2位。馬薩拉在印地語是綜合香料的意思，馬薩拉茶顧名思義，是指加了牛奶和多種香料的茶。雖然屈居第2名，但它絕對是印度的國民飲品。

對許多印度人來說，馬薩拉茶已經是生活的一部分，香氣與美味甚至可以紓壓。民眾在上班途中、午休以及下途回家的路上，多會經過茶攤喝一杯熱騰騰的馬薩拉茶；司機長途開車，每隔一段時間也要停車片刻，叫一杯來提神。

各個茶攤的馬薩拉茶配方不同，但基本上都是由加糖紅茶和牛奶調製，之後再加上小豆蔻、薑末、丁香、肉桂和黑胡椒等材料調味。

有印度人認為，中國人在19世紀壟斷了茶葉貿易，英國人於是選擇在印度種茶，以滿足歐洲市場的高需求。由於最好的茶葉多被運回英國，印度人把次等的茶葉加上香料提味，意外發明了馬薩拉茶。

「亞洲最佳68款非酒精飲品」名單上的前10名，還包括中國浙江龍井茶、日本焙茶、泰式奶茶、中國安溪鐵觀音、土耳其肉桂蘭莖奶（Salep）、港式奶茶、斯里蘭卡錫蘭紅茶和印度優格飲（Lassi）。

台灣珍珠奶茶也在這份名單上，排列第22名。

世界美食地圖網站說，這份名單是以讀者評分為依據。截至2023年11月30日，網站收錄了3440位讀者的評分，在排除可能的機器人與民族主義者之後，有2493個評分被系統認定可信。

網站強調，發布名單的目的是推廣優良的地方美食、灌輸民眾對傳統菜餚的自豪感，以及激發讀者對嚐鮮的好奇心，並不是要對全球各地美食作出最終的評論。

印度 牛奶 斯里蘭卡

上一則

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

延伸閱讀

駐孟買觀光服務處揭牌 旅遊台灣重回印度市場

駐孟買觀光服務處揭牌 旅遊台灣重回印度市場
日經：宏碁與華碩計劃加碼「印度製造」 布局長期趨勢

日經：宏碁與華碩計劃加碼「印度製造」 布局長期趨勢
撤出數十億美元… 南華早報：華爾街冷落中國 轉投印度

撤出數十億美元… 南華早報：華爾街冷落中國 轉投印度
中科考船將泊馬爾地夫 印度指情蒐 前解放軍大校：印度洋非印度的海洋

中科考船將泊馬爾地夫 印度指情蒐 前解放軍大校：印度洋非印度的海洋

熱門新聞

許多人煮泡麵時習慣另外加料增添風味。圖為泡麵示意圖。（unsplash）

泡麵「加1物」去油解膩 老饕讚：從小吃到大

2024-02-04 01:45
（取材自NOW健康）

過年圍爐怎麼吃？網友最推這吃法 省心力但荷包要夠深

2024-02-05 00:45
影片中的中國男子邊走路邊對鏡頭說：「這裡（馬來西亞）不僅餐館味道不好吃，就是方便麵（泡麵）味道也不好吃，你得從家裡帶適合口味的方便麵過來。」（取材自X@anthraxxx781影片）

馬來西亞食物難吃？中國客拍片抱怨 惹怒大馬網友

2024-02-02 14:04
（圖／NOW健康）

多吃這「10種食物」養出白皙美肌不費力

2024-02-02 02:00
衛福部豐原醫院營養師賴侑伶姬建議，年菜先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後吃澱粉；至於零食則應「停看聽」，選擇小包裝，不怕吃過量。（圖／衛生福利部豐原醫院提供）

農曆春節「圍爐」順序這樣吃 肥肉不上身

2024-02-07 00:55
彭博白宮記者溫格羅夫（Josh Wingrove）1日在社群媒體X上分享，美國總統專機空軍一號上供應的「底特律風格披薩」。（取材自X@josh_wingrove）

空軍一號供應「焦黑」底特律披薩 網笑：拜登想輸掉密西根？

2024-02-03 01:30

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
華女雪山失蹤第4天 瀑布下找到帽子相機包

華女雪山失蹤第4天 瀑布下找到帽子相機包
英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況
泌尿醫曝「這零食」好處多 調節攝護腺、防結石又助眠

泌尿醫曝「這零食」好處多 調節攝護腺、防結石又助眠
川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度