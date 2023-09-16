918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

溫蒂漢堡推出培根芝士漢堡一美分加價購。(Wendy's官網)

全國起司漢堡日(National Cheeseburger Day)18日登場，速食業龍頭麥當勞 ( McDonald's )當天將祭出雙層起司漢堡只要50美分的優惠價，另一知名連鎖速食業者溫蒂漢堡(Wendy's)更大方，培根起司漢堡1分錢加價購。

雙層起司漢堡是麥當勞最受歡迎的產品之一，被選為慶祝全國起司漢堡日的主打商品。優惠活動只限9月18日當天，而且顧客必須使用麥當勞手機應用程式，每人限購一個特價漢堡，消費者只要開啟麥當勞應用程式便會自動出現促銷選項，結帳時自動享有折扣。

9月18日是全國芝士漢堡日，麥當勞當天將祭出雙層芝士漢堡只要50美分的優惠價。(McDonald's官網)

麥當勞經常透過手機應用程式提供優惠，7月間配合「全國薯條日」(National French Fry Day)以相同模式免費贈送薯條，今年稍早，為慶祝麥克雞塊(McNuggets)上市40周年，顧客只要下載應用程式便可免費獲贈六塊麥克雞塊。

麥當勞的50分雙層起司漢堡令人心動，但這並不是起司漢堡日當天最便宜的搶手漢堡。

溫蒂祭出小培根起司漢堡(Jr. Bacon Cheeseburger)，只賣1美分，而且促銷期從9月18至22日，為期五天；不過，必須購買其他商品才能以1分錢加購這一款特惠漢堡，而且要利用溫蒂手機應用程式或在官網「特惠」區(offer section)選購。

另外，漢堡王 (Burger King)將針對忠誠顧客Royal Perks方案會員提供優惠，會員只要購買至少一元商品就可免費獲得一個起司漢堡。