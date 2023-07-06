台知名阿堂鹹粥一碗漲到9.6美元 網批：太誇張無法接受

阿堂鹹粥的綜合鹹粥裡有虱目魚肉，魚皮和蚵仔。(本報資料照片)

台灣台南人氣小吃店「阿堂鹹粥」在去年9月連漲兩次，虱目魚粥從180元（台幣，下同）漲價到260元，當時成為網友熱議話題。不過日前又有人發現，虱目魚肚粥從菜單上不見了，一問之下才發現，現在得點一碗180元台幣的綜合粥，外加120元台幣的魚肚，總共得花300元(約9.6美元)，才能點到知名的「虱目魚肚鹹粥」，讓他直呼「無法接受，再見了！阿堂鹹粥」。

一名網友在PTT論壇發文表示，他原本想去阿堂鹹粥吃260元的魚皮粥，但拿到菜單發現怪怪的，怎麼「魚皮粥」、「魚肚粥」這幾款最貴的餐點都拿掉了，問店員後才知道，現在變成要點一碗180元的綜合粥，加上120元的魚肚，總共是300元。

原PO指出，他一開始還不懂這樣的操作手法，後來結帳就明白了，他推測店家「怕寫價錢300元會太難看」，後來他回家發現之前綜合粥是160元，等於變相漲價粥底錢，再跟客人收材料費120元，得花到300元才能吃到以前的魚皮粥跟魚肚粥，讓他直呼「雖然店員服務態度親切，但是漲價頻率跟幅度已經無法接受了，再見了！阿堂鹹粥」。