吃火鍋不分寒暑 台灣品牌插旗越南爆朝聖潮 一個多月都客滿

到店用餐的越南消費者阿芝（圖）表示，無老鍋的湯底有中藥熬煮，風味相當特別，與越式火鍋很不一樣。（中央社）

越南 人愛吃火鍋，市場上不僅越、中、日、韓、泰風味多元，台灣品牌也來插旗，近日在首都河內市開張，以標榜濃純清香的湯頭和細緻服務颳起朝聖旋風，一個多月來常常客滿。

吃火鍋在越南是很有儀式感與親密性的一件事，大夥圍爐不只圖吃飽，還隱含與所愛之人分享、慶祝等寓意。越南上億人口吃火鍋不分寒暑，隨著經濟發展愈來愈捨得花錢打牙祭，各國火鍋品牌爭搶商機。

越南餐飲公司Goldsun Food在越南共有10多個餐飲品牌、162家餐廳，為了繼續補足火鍋市場拼圖與鼎王餐飲集團合作，將旗下無老鍋帶到越南，4月底在河內市中心開設第一家店。

Goldsun Food執行長黎武明向中央社表示，自己是個不折不扣的「吃貨」，身邊許多朋友去台灣玩回來都向他推薦無老鍋，讓他好奇箇中魔力，2018年特地飛往台灣排隊，終於一償宿願。

「我一吃就喜歡上了」，黎武明笑著說。Goldsun Food旗下早就有泰式、韓式火鍋品牌，但黎武明仍覺得無老鍋很有競爭力，「這樣的火鍋風味越南市場沒有」，就這樣一步步與鼎王餐飲集團展開布局。

黎武明說，越南人很愛吃火鍋與燒烤，泰式火鍋在越南是最常見的異國風味火鍋，日本 涮涮鍋、韓國泡菜鍋接著進軍越南，再後來則是中國風味火鍋海底撈，台式美食 則是在近兩年來才成為市場新寵。

他觀察，台式美食在越南的流行演變一開始由刈包、雞排、香腸等各式小吃打頭陣，這是受到越南旅客去台灣玩打卡、拍照所帶動的風潮。有了這些小吃在市場上幫忙敲鑼打鼓後，推出台灣火鍋品牌正是時候。

儘管沒有先發優勢，但黎武明發現無老鍋的湯頭與越南目前市面上的火鍋品牌完全不一樣，「韓國泡菜鍋味道可以想像就是那樣、四川火鍋也大同小異，但無老鍋的湯頭帶給越南人前所未有的感受」。

為了讓客人吃到最道地的台灣味，Goldsun Food的管理人員、廚師等到台灣受訓，力求餐點的品質與湯頭與在台灣吃到的相同，且店內裝潢、氣氛與設計也比照台灣，「這是我們花很多心思的地方」。

黎武明表示，無老鍋越南首店4月30日試營運，午餐、晚餐店內145個座位幾乎天天客滿，一定要提前預訂。到店用餐客人多為商務客與年輕白領，此外也有很多家庭聚會在此進行。

越南工商部指出，民眾每個月有35%的開銷花在吃上面。有專家預測，隨著越南中產階級的崛起，加上消費者喜歡體驗新的餐飲服務，2023年餐飲業收入有望達310億美元，且成長空間巨大。

角逐美食市場注重口碑，尤其到店用餐的客人很多都是曾去台灣吃過的「回頭客」，更有不少在河內市與周邊省分工作、生活的台灣人前往捧場。店內人員逐桌詢問意見，在斟茶、加湯等細節上也要分毫不差地精準。

不過兩地消費者習慣畢竟不同，為了能觸及大眾，越南的無老鍋沒有用餐時間限制，而且只要加價就可以甜品、水果無限取用，還有椰子汁、水蜜桃奇亞籽等台灣點不到的南洋風味飲品與在地食材。

黎武明表示，合作之初就設定第一步要在越南開5家店，這一目標今年內可以完成，包括河內市再開2家、南部經濟大城胡志明市2家。由於首店初試啼聲獲得不錯反應，他對未來的展店計畫更具信心。

鼎王餐飲集團表示，集團在全球總店數25家，包含台灣15家，上海、港澳及越南總計10家。鼎王餐飲集團早在2019年就有進軍越南市場的計畫，這次與越南夥伴強強聯手加速疫後國際市場布局。