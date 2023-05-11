85度C前進美東 新澤西州設立在美第4座中央廚房

85度C在美國已遍布7個州，不僅滿足台灣人的胃，也深受美國當地民眾喜愛。（中央社）

台灣知名連鎖咖啡85度C即將前進美國東岸，開出美國東岸首店，插旗紐約企圖心明顯。美食 -KY（2723）董事會通過將砸下1850萬美元，在新澤西州 設立中央廚房，以支應未來85度C在美東岸開設的分店。由於紐約為美國東岸華人聚集最多的城市，預期將是85度C前進東岸後優先布局的主要地區。

美食-KY董事會通過子公司85C NJ LLC取得不動產，該標的物位於新澤西州的希爾斯伯勒，土地面積17.1185公頃、建物面積69,824平方呎，取得該不動產的主要用途為生產暨倉儲。據悉，此將作為85度C在美的第四座中央廚房，待85度C在東岸家數達到一定規模，即可啟用以增加生產效率。

攤開85度C目前在美國的布局，西岸臨海的三個洲包括加州 、奧勒岡州、華盛頓州已全數插旗，往東最遠只來到德州，85度C當初進軍美國就是以成為全國性品牌為目標，因此對東岸的市場一直躍躍欲試，只是過去三年卡在疫情，在美展店相對保守，不過，隨著疫情平息，不僅今年在美展店恢復過往力道，可望開出6-8家新店，且也將正式揮軍東岸，補上美國市場另一大塊拼圖。

85度C目前在美國已遍布7個州，包括華盛頓州、加州、內華達州、德州、奧勒岡州、夏威夷州及亞歷桑納州，其中，又以加州為大本營，69家美國門市中有49家落腳加州。在中央廚房的設置方面，最大的中央廚房在南加州爾灣市，另在北加州和德洲有兩個規模較小的中央廚房。