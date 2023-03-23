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台灣「炸雞大獅」進軍美國 最有可能在加州吃得到

記者嚴雅芳／台北即時報導
（取材自官網）
（取材自官網）

台企揚秦董事長卓靖倫與連鎖餐飲集團雅茗-KY董事長吳伯超，23日簽署「美國區域合作戰略備忘錄」，共同攜手旗下品牌「炸雞大獅」與「快樂檸檬」，以台灣美食最強組合進軍美國，搶攻海外餐飲市場。揚秦表示，「炸雞大獅」美國首店最快明年第一季開出，落腳加州機率高。

CNN旅遊團隊精選「亞洲50大必吃街頭美食」中，台灣手搖飲「珍珠奶茶」與台式炸雞「鹹酥雞」雙雙入選，在外國旅人眼中，珍奶與炸雞儼然已是台灣最具代表性的必吃美食。貿協董事長黃志芳表示，以台式炸雞著稱的「炸雞大獅」與知名手搖飲「快樂檸檬」雙品牌強強聯手，以台灣美食最強組合共同開拓美國市場，不只揭示國內連鎖餐飲的硬底子，更將展現台灣美食的軟實力。

卓靖倫表示，揚秦旗下「炸雞大獅」是麥味登的兄弟品牌，總部具有30多年連鎖餐飲營運經驗，炸雞大獅不僅是台灣第一家取得穆斯林友善餐廳認證的台式炸雞品牌，目前門市更遍及台灣、印尼、馬來西亞及加拿大等地，總店數已超過90餘家。

揚秦董事長卓靖倫與連鎖餐飲集團雅茗-KY董事長吳伯超，23日簽署「美國區域合作戰...
揚秦董事長卓靖倫與連鎖餐飲集團雅茗-KY董事長吳伯超，23日簽署「美國區域合作戰略備忘錄」。（圖：揚秦提供）

卓靖倫說，隨著全球疫情趨緩，揚秦擴大海外布局，此次策略聯盟將借重雅茗-KY在美國發展的成功經驗，透過與手搖飲品牌「快樂檸檬」的合作，將台式炸雞推進美國市場，以台灣最地道的國民美食，攻占美國群眾的舌尖味蕾，進一步帶動品牌營運新動能。

吳伯超則說，雅茗集團已於2015就開始布局美國市場，近年快樂檸檬也已經成為美國茶飲市場的領導品牌之一，平均同店營收成長比（SSSG）都維持10%以上成長的亮麗數字，不論品牌知名度、門店規模、單店業績皆在美國茶飲市場位居前段班。除了茶飲本業外，還會加大力度在餐食市場的投資或合盟。

吳伯超強調，雅茗-KY旗下「快樂檸檬」在全球累積相當多的加盟商，目前已擴展至20國家，落地200多個城市，美國區域總店數目前為也超過100餘家。此次的合作戰略備忘錄簽署，將為兩間公司在美國市場增添新成長引擎，也將啟動未來更多的海內外合作機會。最重要的還是把台灣好的品牌帶到海外，提供全球加盟商更多選擇。

揚秦表示，雙方簽署完成備忘錄後，將共同商討未來戰略合作細節，並放眼更多樣性的合作方案。

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