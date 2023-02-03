「壽司郎」遭惡搞沒生意 美少女、小學生上門消費力挺

日本壽司郎因短片風波損失慘重，一度沒有客人願意上門。（影片截圖）

日本 高中生在迴轉壽司店「壽司郎」噁舔醬油瓶、口水抹壽司的影片在網上瘋傳，風波至今仍未平息。許多消費者擔憂迴轉壽司衛生安全，更被拍到店家沒人消費，空無一人的慘況，股價 也一夕暴跌。不過，日本網友近來也發起了「想拯救壽司郎（#スシローを救いたい）」活動，希望能宣傳壽司郎的好處，挽救店家聲譽。

日本twitter網友「raystube」1日分享一段影片，表示事件爆發後的壽司郎，整家店面空無一人，而且還蒙受168億日幣（約1.3億美元）損失，痛斥始作俑者的少年高井十藏「不知看到這畫面作何感想」。

不過，許多網友也在此時發起「想拯救壽司郎」運動，紛紛在社群網站 上投稿自己在壽司郎用餐，並大力讚賞其美味等優點的貼文或影片，替壽司郎加油打氣。其中也不乏知名YouTuber，以及知名社會人士的支持。

面對大家的聲援力挺，壽司郎社長新居耕平也在官方twitter上發文，表示感謝大家的心情，讓他簡直要感動落淚了。未來也將持續提供美味，又能讓人吃得安心的壽司。

網友們也回應「謝謝一直以來都提供美味的壽司」、「我兒子超愛壽司郎！一定挺得過去的」、「聽到損失金額真的有嚇到我，別輸給沒常識的傢伙」、「我還會再去的！希望生蝦仁壽司能夠常駐化」、「我親戚說沒衛生不去了，但我偏要去」。