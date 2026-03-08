AI改變美術展 彰安國中學生畫作手機掃描動起來

彰化彰安國中美術班畢業展「藝海尋鯨」8日開幕，今年展覽首度導入 AI 技術，呈現互動體驗。（彰安提供）

台灣彰化彰安國中美術班畢業展「藝海尋鯨」8日開幕，今年展覽首度導入 AI 技術，觀眾只要用手機掃描 QR code，平面畫作不僅「動起來」，還能聽到創作者錄製的 AI 語音導覽，呈現互動式新體驗。

彰安國中美術班20多年來培育出無數藝術人才。校長曹建文指出，畢展展現學生三年學習歷程，不僅強調素描、水墨、書法等基本功，更融入篆刻、版畫、皮雕、藍曬圖、立體設計及 AI 影像創作，培養學生跨界創作的能力。

不過近年美術班報考人數波動明顯。以彰安國中為例，以往每年有六、七十人報考，但去年僅剩四十多人，校方分析，部分學生與家長會考量升學及未來發展，即便具備美術天分或興趣，也不一定會選擇念美術班；但就讀藝才班的過程，仍被視為寶貴的人生體驗。

美術班班親會會長陳映秋表示，國中階段學生面對課業與術科的雙重挑戰，能親手彙編畫冊、舉辦畫展，是難得的成就。孩子們秉持「做什麼，像什麼」的態度，不斷挑戰自我，也透過 AI 與傳統藝術結合，開創嶄新的校園藝術風貌。

這屆展出逾百件作品，內容多元，包括「保護海洋」、「SDGs 永續議題」等環境反思創作，也有融合流行文化的「我的廢柴人生」、探討科技影響生活的「AI新世代」。除了油畫、素描，展覽還有書法、插畫、平面設計及立體作品，呈現學生不設限的創意。導師黃雅慧表示，學生將 AI 技術與文學敘述結合，讓畫作突破靜態框架，觀眾可透過手機直接與作品互動，體驗「看得到、動得起」的新世代藝術。

彰化彰安國中美術班畢業展「藝海尋鯨」8日開幕，展出學生多件作品。（彰安提供）