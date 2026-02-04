吉本芭娜娜台北國際書展發表半自傳「我與城市」 與曾寶儀對談名人父

我的頻道

記者陳宛茜／台北即時報導
日本小說家吉本芭娜娜（左）昨來到台北國際書展，舉辦半自傳「我與城市」新書發表會，並與主持人曾寶儀對談。(記者陳宛茜／攝影)
「於我而言，寫作並不特別。唯有寫作帶領我去的未知場所，才是特別的。」日本小說家吉本芭娜娜昨(4)來到台北國際書展，舉辦半自傳「我與城市」新書發表會，並與主持人曾寶儀對談。吉本芭娜娜認為該書並非自傳，「基本上連我怎麼成為小說家的起因都沒提到」，希望大家當成「自傳式的虛擬小說」。但她在書中回憶童年與人生，讓書迷一窺內心世界，以及筆下療癒讀者的奇幻力量從何而來。

60多歲的吉本芭娜娜，說自己寫小說的資歷超過50年。這不是炫耀或吹噓，而是她在其他方面「什麼也不會」，5歲起就是專業小說家，持續寫小說對她來說「恍若呼吸，恍若流水」。但周遭的人不能理解這點，因此她必須盡快以世人理解的方式成為專業作家，否則會「活得很艱難」。至於當家庭主婦、旅行、養小孩等日常，吉本形容自己是「妖怪拚命偽裝成人類」。

吉本芭娜娜父親是日本知名思想家，和曾寶儀一樣都是「名人的女兒」。「這是祝福也是詛咒。」曾寶儀說，名人之後往往要花更多的力氣擺脫名人父親的影子「找到自己的名字」。談到父親曾志偉對自己的影響，曾寶儀認為，曾志偉即使做了父親，也堅持「忠於自我做自己」，這等於給她一張通行證「去做自己想做的事」。

日本小說家吉本芭娜娜（左）昨來到台北國際書展，舉辦半自傳「我與城市」新書發表會。(記者陳宛茜／攝影)

吉本芭娜娜則說，父親總是告訴她「每個人說的話都擁有一樣的重量」，父親自己總是真誠地對待每一個人、感謝身邊的每一個人，這種態度深深影響了她。

「人生在世難免受傷，但你必須了解你自己的傷。」吉本被視為療癒系作家，被問到受傷的人如何療癒自己，她指出，大家都相信「時間會治療傷口」，但你也必須理解自己所受到的傷，「理解的過程可能會讓傷口愈來愈深、也可能會感受挫折」，但你必須相信「心靈有療癒自己的力量」。

