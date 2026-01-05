不打折不賣咖啡 三餘書店鍾尚樺談未來書店「讓賣書成為好玩的事」

三餘書店書店創辦人暨負責人鍾尚樺(左起)與三餘創投董事長童維辰、文化部長李遠在三餘書店前合影。（記者陳宛茜／攝影）

三餘書店賣書不打折、不賣咖啡 餐飲，卻是台灣高雄最成功的獨立書店，一年辦200多場活動、策劃20多條走讀路線，甚至投資「聽海湧」、「南方時光」、「雲在兩千米」等影視作品。在AI 時代，什麼樣的實體書店會留下來？三餘書店書店創辦人暨負責人鍾尚樺認為，未來的書店必須提供「讓讀者覺得有趣、連員工也覺得好玩」的氛圍與環境，「只有讓賣書成為一件好玩的事情，才會吸引更多人想來買書」。

文化部長李遠5日拜訪獲選百大文化基地的三餘書店。2013年創辦的三餘書店是21世紀高雄首間獨立書店，與許多專精書籍的傳統書店不同，鍾尚樺與其他四位創辦人達成「書店不能只有書」的共識，每年舉辦兩百場以上的各式活動，從講座、讀書會、音樂會到藝術展覽，甚至走出書店幫企業選書上課。

「書店是社區最重要的文化發展基地。」鍾尚樺認為實體書店不會消失，但「書店不只是書店」。他認為，閱讀不只是翻閱書籍，實體書店的優勢就是打造各種關於閱讀的體驗氛圍，以閱讀服務為核心，經營新的服務項目。三餘書店的地下室是藝廊、三樓則是可舉辦講座、放電影的活動空間。

三餘書店發行地方刊物、製作電子報、錄製PODCAST節目，甚至投資影視作品，「我希望書店不只是賣書的最末端，還能影視化跟IP化。」鍾尚樺認為，販售書籍是書店核心，初期仍應以擴充書籍藏量與穩定銷售為目標經營，但販售模式穩定後，便可以開始擴展文化功能。

他指出，書店擁有「詮釋文化產業」的功能，競合對象其實是整體文化娛樂產業，因此書店需提前投入 IP產業環節，才能從僵固的書籍產銷階級中跳出。三餘投資影視作品，不僅讓書店進入影視產業的行銷團隊，書店還可以「入鏡」成為電視電影場景，透過影視力量讓觀眾走進書店成為讀者。

三餘書店從來不打折，鍾尚樺表示：「讀者買書的每一分錢，都會用於社會」。疫後三餘也不再提供咖啡等餐飲，讓員工將更多心力投注於其他活動，「我們所有的計畫核心都是書，從書籍中找到定位、再思考跟社區、企業的連結，讓地方和企業都需要這間書店」。

「三餘」之名源於「三國志」，希望讓訪客在「冬天」、「夜晚」、「雨天」這三個適合讀書的閒餘時間，都能透過書店提供的不同方式，重新拾起閱讀與認識這座城市的各種可能。「書店也可以擁有國際影響力。」鍾尚樺認為，外國遊客來到高雄，除了逛景點與美術館，也會想逛實體書店了解這個城市。

未來的書店必須多元化經營，那麼未來的書店店員需要具備什麼能力？鍾尚樺認為，書店店員最重要的核心能力還是閱讀與書寫習慣，從中培養論述的能力，才能「把書介紹得很好看」。