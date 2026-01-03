白居易曾因「這病」崩潰 陳亮恭新書《杖藜過橋東》 寫下古人轉念故事

關渡醫院院長陳亮恭（中）3日在博客來舉行「長壽奇點之下的適病學《杖藜過橋東》新書發表會，與現場一同大合照。（記者許正宏／攝影）

台灣正式邁入超高齡化社會，台北市立關渡醫院長陳亮恭因在診間常見到許多患者狀況，「那些說不出口的話」決定用寫的跟民眾訴說，3日發表新書《杖藜過橋東》，內容是參考過去古人的生回經歷，透過分享讓讀者理解「你其實有很多選擇」，從現在開始練習轉念，在面對未來困境時，少一點慌亂，多一點心理準備與彈性。

陳亮恭長年關注老年醫學，發表新書並與民眾對談，他談到寫作的起點，是來自診間裡「那些說不出口的話」。許多人面對慢性病、老化或親人離世的病人時，那些情緒正脆弱的時刻，任何帶有說教意味的話語都顯得多餘。尤其多數病人的年紀，往往比醫師還年長，若試圖以權威姿態告訴對方「人生該怎麼想」，反而顯得諷刺。

陳亮恭說，他用寫作當成另一條陪伴的途徑，不是站在高處指導人生，而是透過古人的生命故事與真實經歷，讓讀者能體會古人的人生歷程，並在面對困境時能轉念。這一本書不是要提供給讀者人生的標準答案，而是讓讀者理解「你其實有很多選擇」。當未來再次遭遇挫折時，可以讓自己思考接下來要如何面對，這也正是學術上所說的「心理韌性」培養。

他以詩人白居易為例，白居易一生中作品極多、壽命也長，但晚年時罹患白內障，他到處求醫、求神拜佛、嘗試各種方法，這些反應與現代人在面對疾病時的心態幾乎一模一樣。他同樣焦慮、抱怨，也曾認為「什麼都試了，還是沒用」，他到了人生後段，逐漸走出一條與病痛共處的方式，想睡就睡、順應身體，不再過度糾結於治癒，而是調整自己與身體的關係。

前立委沈富雄表示，自己是「被書名騙來的」，原以為是一本與老人醫學相關著作，細讀後卻發現陳亮恭是「被老年醫學耽誤的天才作家」，陳亮恭以「拐杖」為喻，指出拐杖本身沒有生命，只是承重的工具，力量由下而上支撐，且逐漸從拐杖、助行器到輪椅。

沈富雄說，攙扶與拐杖不同之處是，攙扶是有生命的，一個是靠他人輔助、一個是靠自身力量，無論如何《杖藜過橋東》都會是人們在老年時極為受用的書籍，他還在現場寫下兩首打油詩，送給陳亮恭及《杖藜過橋東》的讀者。

台灣美術院士梁永斐表示，書中所談生死並非抽象哲學，而是貼近人生現實，生老病死無可迴避，每個人都只能向前走，他也特別為此書落款。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩說，《杖藜過橋東》不僅適合正在面對老化議題的讀者，也能為仍在職場或人生關卡中掙扎的人，提供重新看待困境的思考方式。台灣的教育體系中，對高齡與老年議題著墨不多，使年輕世代對高齡處境的理解與同理仍有成長空間，而這正是社會可以共同努力、一起向前的方向。