棒球教練胡文偉開練習曲書店成文化「洗屋師」 入選首屆百大文化基地

棒球教練胡文偉30年前當兵來到花蓮，從此愛上了花蓮不想離開。2017年，他在新城鄉海邊遇見投球的孩子，決心為新城國小成立棒球隊。為了陪伴這些孩子，他在太魯閣山腳下成立「練習曲書店」，並以此為基地逐步改造社區廢棄建築成為共學空間和商場，打造一個集結教育社福、藝文、商業和社區營造的文化基地，入選文化部徵選的首屆百大文化基地。他定義「練習曲」:「一個人來到這裡，練習跟所有的人在一起。」

這一天陽光燦爛，新城國小棒球練習場上孩子笑語喧鬧。遠道來訪的文化部長李遠看完孩子練球準備離去時，孩子跟李遠大喊「部長再見」，李遠也回應：「我一定會再回來的」。胡文偉看到這一幕心有所感：「就是這樣我才會留下來」。

新城鄉許多孩子來自單親與隔代教養的家庭，放學之後沒有地方寫功課、吃飯。成立棒球隊之後，胡文偉發現自己不想只陪伴他們打棒球，也想陪伴他們好好長大。當時還單身的他，決定租下一棟房子，讓孩子放學之後有落腳之處，可以好好寫功課與吃飯。

這就是故事的起點「練習曲書店」。名為書店，「練習曲書店」書籍只借不賣，內部就像一個溫暖的家，孩子們一起吃飯、練球、寫功課與彼此陪伴，書店還透過「打工換宿」吸引大學生來此地擔任短期書店店長。胡文偉說，他希望透過「交換店長」刺激村內村外交流，持續推動共好付出的文化。

胡文偉接著徒手改造廢棄的幼兒園成為提供孩子住宿的新晨共學基地，「我和老婆說，我們可以什麼都不要，但要有一個地方可以照顧孩子。」

胡文偉帶著我們走進「山海百貨」，這裡原來是廢棄多年的舊台電大樓，透過部會和地方的媒合，讓他改建為外型深具設計感的地方選物商場。粉藍的外牆彷彿童話城堡，架上擺設的地方特色食品在清亮的陽光中彷彿藝術品。「山海百貨」不僅開了分店，還成為文創品牌巡迴各地展售。他搞笑表示：「我們好像是那種『洗屋師』，住進大家認為有『歹物仔』的地方，就會趕走髒東西、讓房子旺起來、讓它重新恢復生機。」

山海百貨找來行政主廚，設計了融合地方味與現代感的菜單，卻沒從外地引進廚師。胡文偉說，這裡的工作人員都是部落的夥伴，可以提供在地三個就業機會。

從開書店到經營文創品牌，胡文偉沒想過自己會從棒球教練變成生意人，「我邊做邊學邊了解，原來不管是體育、教育、社區改造和在地文化、藝術，還有最後的商業支持，統統脫離不了關係。」他發現，沒有在地就業機會、孩子的父母只能赴外地謀生，隔代教養的問題就無法解決，「想要打造一個美好的城鄉，就不能少掉工作機會。」