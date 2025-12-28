我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連名稱都拼錯 空蕩托兒中心照領福利 明州詐欺疑雲擴大

川普普亭通話 克宮：俄美同意 暫時停火只是延長衝突

棒球教練胡文偉開練習曲書店成文化「洗屋師」 入選首屆百大文化基地

記者陳宛茜／花蓮即時報導
名為書店，「練習曲書店」書籍只借不賣，內部就像一個溫暖的家，孩子們一起吃飯、練球、寫功課與彼此陪伴。（記者陳宛茜／攝影）
名為書店，「練習曲書店」書籍只借不賣，內部就像一個溫暖的家，孩子們一起吃飯、練球、寫功課與彼此陪伴。（記者陳宛茜／攝影）

棒球教練胡文偉30年前當兵來到花蓮，從此愛上了花蓮不想離開。2017年，他在新城鄉海邊遇見投球的孩子，決心為新城國小成立棒球隊。為了陪伴這些孩子，他在太魯閣山腳下成立「練習曲書店」，並以此為基地逐步改造社區廢棄建築成為共學空間和商場，打造一個集結教育社福、藝文、商業和社區營造的文化基地，入選文化部徵選的首屆百大文化基地。他定義「練習曲」:「一個人來到這裡，練習跟所有的人在一起。」

這一天陽光燦爛，新城國小棒球練習場上孩子笑語喧鬧。遠道來訪的文化部長李遠看完孩子練球準備離去時，孩子跟李遠大喊「部長再見」，李遠也回應：「我一定會再回來的」。胡文偉看到這一幕心有所感：「就是這樣我才會留下來」。

新城鄉許多孩子來自單親與隔代教養的家庭，放學之後沒有地方寫功課、吃飯。成立棒球隊之後，胡文偉發現自己不想只陪伴他們打棒球，也想陪伴他們好好長大。當時還單身的他，決定租下一棟房子，讓孩子放學之後有落腳之處，可以好好寫功課與吃飯。

這就是故事的起點「練習曲書店」。名為書店，「練習曲書店」書籍只借不賣，內部就像一個溫暖的家，孩子們一起吃飯、練球、寫功課與彼此陪伴，書店還透過「打工換宿」吸引大學生來此地擔任短期書店店長。胡文偉說，他希望透過「交換店長」刺激村內村外交流，持續推動共好付出的文化。

胡文偉接著徒手改造廢棄的幼兒園成為提供孩子住宿的新晨共學基地，「我和老婆說，我們可以什麼都不要，但要有一個地方可以照顧孩子。」

胡文偉帶著我們走進「山海百貨」，這裡原來是廢棄多年的舊台電大樓，透過部會和地方的媒合，讓他改建為外型深具設計感的地方選物商場。粉藍的外牆彷彿童話城堡，架上擺設的地方特色食品在清亮的陽光中彷彿藝術品。「山海百貨」不僅開了分店，還成為文創品牌巡迴各地展售。他搞笑表示：「我們好像是那種『洗屋師』，住進大家認為有『歹物仔』的地方，就會趕走髒東西、讓房子旺起來、讓它重新恢復生機。」

山海百貨找來行政主廚，設計了融合地方味與現代感的菜單，卻沒從外地引進廚師。胡文偉說，這裡的工作人員都是部落的夥伴，可以提供在地三個就業機會。

從開書店到經營文創品牌，胡文偉沒想過自己會從棒球教練變成生意人，「我邊做邊學邊了解，原來不管是體育、教育、社區改造和在地文化、藝術，還有最後的商業支持，統統脫離不了關係。」他發現，沒有在地就業機會、孩子的父母只能赴外地謀生，隔代教養的問題就無法解決，「想要打造一個美好的城鄉，就不能少掉工作機會。」

胡文偉算過，一年1億元（台幣，約318.4萬美元）的營業額可以養活50個員工，「如果達到10億，就能提供500個工作機會、留住500個家庭。」他認為自己不擅長商業，但希望引進更多資源創造在地工作機會，「希望有一天我可以真正自由，全心全意陪伴小朋友。」

胡文偉(右一)希望全方位陪伴新城國小棒球隊員，右三為文化部長李遠。（記者陳宛茜／...
胡文偉(右一)希望全方位陪伴新城國小棒球隊員，右三為文化部長李遠。（記者陳宛茜／攝影）
「山海百貨」原來是廢棄多年的台電大樓，改建後成外型深具設計感的地方選物商場。（記...
「山海百貨」原來是廢棄多年的台電大樓，改建後成外型深具設計感的地方選物商場。（記者陳宛茜／攝影）
「山海百貨」原來是廢棄多年的台電大樓，改建後成外型深具設計感的地方選物商場。（記...
「山海百貨」原來是廢棄多年的台電大樓，改建後成外型深具設計感的地方選物商場。（記者陳宛茜／攝影）
胡文偉(左)花了三年的時間打造「練習曲書店」，成為新城國小棒球隊員與其他孩子下課...
胡文偉(左)花了三年的時間打造「練習曲書店」，成為新城國小棒球隊員與其他孩子下課後落腳的基地。胡文偉夫妻把棒球隊隊員當成自己的孩子。（記者陳宛茜／攝影）
「山海百貨」原來是廢棄多年的台電大樓，改建後成外型深具設計感的地方選物商場。（記...
「山海百貨」原來是廢棄多年的台電大樓，改建後成外型深具設計感的地方選物商場。（記者陳宛茜／攝影）

上一則

林書豪退休／再添家族成員？林書豪賣關子

延伸閱讀

棒球／不顧道奇反對 佐佐木朗希跟隨大谷 參戰經典賽

棒球／不顧道奇反對 佐佐木朗希跟隨大谷 參戰經典賽
棒球／12強電影《絕勝》選角公布 網友吐槽：不像

棒球／12強電影《絕勝》選角公布 網友吐槽：不像
棒球／大谷翔平宣布參戰WBC 韓媒：如災難般消息

棒球／大谷翔平宣布參戰WBC 韓媒：如災難般消息
第29屆「台法文化獎」揭曉 吳錫德、盧松共同獲獎

第29屆「台法文化獎」揭曉 吳錫德、盧松共同獲獎

熱門新聞

中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

2025-12-21 21:50
清朝八位皇帝的寢宮「養心殿」，歷經十年的研究性保護和系統性修繕，將於26日起重新對外開放。（取材自北京故宮博物院官網）

看見雍正御筆 清皇寢宮「養心殿」10年修繕 26日起開放

2025-12-25 01:07

士官長的眼淚

2025-12-24 01:00

最美的圖書館

2025-12-21 01:00
林書豪在粉絲見面會心情輕鬆。（記者曾原信／攝影）

林書豪退休／再添家族成員？林書豪賣關子

2025-12-28 03:20

意外的財富

2025-12-25 01:00

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點