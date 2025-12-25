看見雍正御筆 清皇寢宮「養心殿」10年修繕 26日起開放

清朝八位皇帝的寢宮「養心殿」，歷經十年的研究性保護和系統性修繕，將於26日起重新對外開放。（取材自北京故宮博物院官網）

據北京故宮 博物院官網消息，清朝八位皇帝的寢宮、位於內廷乾清宮西側的「養心殿」，歷經十年的研究性保護和系統性修繕，將於26日起重新對外開放，民眾將可見正殿寶座上方懸掛雍正御筆「中正仁和」匾額。

北京故宮23日在官網發布「關於養心殿重新開放的公告」指，養心殿始建於明朝嘉靖16年（1537年）。2015年，養心殿研究性保護項目啟動，經過為期十年的系統性修繕保護，有效解決了建築本體存在的問題，恢復並延續了養心殿區域的健康狀態，改善了室內文物的保存環境。

北京故宮指出，此次養心殿室內原狀陳列的布展「遵循歷史原貌」，正殿寶座上方懸掛雍正御筆「中正仁和」匾，西暖閣「勤政親賢」匾額下的楹聯恢復如初，三希堂內則按記載還原了乾隆時期的陳列場景。

此外還將設有數位展示，觀眾可通過互動設備，彷彿親身經歷乾隆元旦「明窗開筆」的儀式，在虛擬場景中感受御筆寫下「天下太平」的瞬間。

北京故宮在官網介紹，清朝康熙年間，養心殿曾作為宮中造辦處的作坊，專門製作宮廷御用物品，自雍正皇帝居住養心殿後，造辦處的各作坊遂逐漸遷出內廷，這裡就一直作為清朝皇帝的寢宮，至乾隆年加以改造、添建，直至溥儀出宮，清朝有八位皇帝先後居住在養心殿。