最貴鐵達尼號文物 懷錶拍出178萬英鎊 背後藏富商夫婦愛情故事

編譯羅方妤／即時報導
鐵達尼號罹難富商乘客史特勞斯18K金Jules Jurgensen懷錶22日在拍賣會拍出178萬英鎊的創紀錄天價，成為史上最昂貴的鐵達尼號文物。（取材自Instagram）
鐵達尼號罹難富商乘客史特勞斯18K金Jules Jurgensen懷錶22日在拍賣會拍出178萬英鎊的創紀錄天價，成為史上最昂貴的鐵達尼號文物。（取材自Instagram）

英國BBC報導，一枚從鐵達尼號罹難富商乘客史特勞斯（Isidor Straus）遺體找到的18K金Jules Jurgensen懷錶22日在拍賣會拍出178萬英鎊（約233萬美元）的創紀錄天價。印度經濟時報指出，這枚懷錶成為史上最昂貴的鐵達尼號文物。

1912年4月14日鐵達尼號沉船事件造成超過1500人罹難，富商史特勞斯夫婦也是罹難者。史特勞斯的遺體幾天後在大西洋尋獲，在其遺體上找到的懷錶由史特勞斯夫婦的家人保存。但夫人艾妲（Ida Straus）的遺體始終沒有被找到。

這枚懷錶22日在英格蘭南部威爾特郡（Wiltshire）迪韋齊斯（Devizes）「亨利．阿爾德里奇父子」（Henry Aldridge and Son）拍賣行拍出。BBC指出，懷錶的時間永遠停留在鐵達尼號沉船的那一刻，即當地時間凌晨2時20分。據信這枚懷錶是史特勞斯的夫人艾妲1888年送給他的43歲生日禮物，上面刻有史特勞斯名字的第一個字母。

史特勞斯1845年出生於巴伐利亞一個猶太家庭，幼時就和家人一起移民美國。他和弟弟內森（Nathan Straus）合夥經營梅西百貨公司，還曾擔任美國民主黨籍聯邦眾議員一年多。他和夫人艾妲都在鐵達尼號沉船事件中罹難。

這枚懷錶藏著史特勞斯夫婦的愛情故事。史特勞斯夫婦結束一次歐洲冬季旅行後在英國南安普敦港登上鐵達尼號，返回美國。據信在鐵達尼號沉船當晚，艾妲本可以搭上救生艇逃生，但她拒絕了，因為她不想離開丈夫，並說寧願死也要待在丈夫身邊。

拍賣師阿爾德里奇（Andrew Aldridge）表示，這塊懷錶拍出「創下世界紀錄的價格」，「表明人們一直對鐵達尼號的故事非常感興趣」。

阿爾德里奇說：「每位乘客和機組人員，無論男女老少，都有一段故事要說，這些故事在113年後透過紀念品得以流傳。史特勞斯夫婦的愛情故事堪稱經典，艾妲夫人在鐵達尼號沉船時，拒絕離開相伴41年的丈夫。這次創下紀錄的拍賣價格也證明他們受人尊敬。」

