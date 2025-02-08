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人與AI差異 芥川獎得主：創作欲望是最厲害才能

中央社台北8日電
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日本作家九段理江以作品「東京都同情塔」榮獲芥川賞肯定，她應邀參與2025台北國際書展，8日晚間出席新書發表會，暢談使用生成式AI與小說創作過程。(中央社)
日本作家九段理江以作品「東京都同情塔」榮獲芥川賞肯定，她應邀參與2025台北國際書展，8日晚間出席新書發表會，暢談使用生成式AI與小說創作過程。(中央社)

以「5%內容由生成式AI協作」發言震撼日本文壇「東京都同情塔」作家九段理江首度訪台。她認為人與AI差異在「創作欲望」，這份想與世界對話的欲望，正是她成為小說家最厲害的才能。

九段理江今晚以「是小說，也是未來之書」為題，在台北國際書展與台灣作家林新惠、蕭詒徽對談AI創作與語言意志的多重面向。

「東京都同情塔」描述2030年，日本正在籌備一座「罪犯應當被同情」為理念的新式罪犯收容所，挑戰同情與語言界限。全書不只讓九段理江獲得2024年芥川獎，而她在記者會的「5%內容由生成式AI協作」發言更引發熱議。

九段理江表示，她從未想過這段發言會引起大量話題，甚至有人以為是刻意「炎上」刺激書籍銷量，但她完全沒這個意思。況且日本「取消文化」嚴重，發言失當可能導致失去工作，不僅編輯臉色鐵青，身邊親友也相當擔心。

「但我一點也不擔心」九段理江接著解釋，AI加入創作在「東京都同情塔」脈絡上有其必然性。在書中世界就存在名為「AI-built」的人工智能軟體，角色像現實裡運用ChatGPT方式般使用、對話。

九段理江認為，時間會解決一切問題，尤其閱讀過書籍就能理解，確實一年後，幾乎沒有日本媒體再討論她使用AI。甚至比起小說家，她更被視為AI專家，常受邀上節目談論，「這證明大家對小說的關注度不及AI，但我樂觀地將其視為大眾接觸文學的美好機緣。」

究竟人工智能對創作者的影響為何，蕭詒徽坦言，縱使人類寫得比AI再好，但它能快速量產「2句話變成8百字」的誘惑力太大，如同電子郵件誕生後手寫信變少、Google發明後上圖書館變得麻煩，讓人類產生集體惰性。

九段理江則回應，耽溺方便是人之天性，但我們得不斷「自覺」，究竟是「使用AI者」還是「被AI所用」。在創作過程，她會透過與AI工具溝通，找到推進小說靈感，然而，對話越長，卻越發現人類與AI差異。

如同擅長近未來作家林新惠提及的「AI沒有創作欲望」得仰賴指令創作，但她與林新惠想創作，都是因為有內心有強烈想對世界說話的欲望，「每個人欲望存在不同地方，有沒有了解這個『欲望』從何而來，自覺這個問題，或許就能解決AI與人類的矛盾」。

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