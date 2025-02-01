梵谷作品現明州？「艾利馬」原價50元 或值1500萬元

這幅題名為「艾利馬」的油畫會不會是印象派大師梵谷的遺珠呢？ 答案關係到1500萬元，全球藝術界都屏息以待謎底接曉。(取材自LMI官網)

一幅以不到50元價格從明尼蘇達州買進的畫作，會不會是梵谷(Vincent van Gogh)的作品？博物館 專家、科學家、藝術家和歷史學家組成的專家團隊正設法揭開謎底。

這幅濃厚色彩堆疊的畫作，主角是個戴著圓帽的白鬚漁夫，嘴角叼著菸斗，神情肅穆，在礦無人煙的海灘專心修補漁網。畫面右下角，草草簽了「艾利馬」(Elimar)的字樣。

紐約LMI國際集團藝術研究公司2019年從不知名骨董商手上購得這幅畫，若「艾利馬」確實是梵谷的真跡，則價值預估可達1500萬元。所以該公司已投入至少3萬元，請了20幾位專家，包括化學家和版權律師，研究這幅畫的身世。

LMI在官網上宣稱這幅畫作是梵谷的的真跡，並接受網路申請審閱鑑定報告；該公司正向全球梵谷專家與藝品商求證美國專家鑑定的結果，若獲得認可，LMI可就發了。

前紐約大都會 博物館館長安德森(Maxwell Anderson)以自己的專業名譽打賭，說「艾利馬」是梵谷的真跡。曾在達拉斯、印第安拿波里斯等地擔任過博物館館長的安德森，2022年被LMI創辦人、藝術品律師辛德爾(Lawrence Shindell)聘為該公司執行長，目的就是要發揮所長，在競爭激烈的藝術品市場走出一條新路。

安德森和辛德爾2019年得知有這麼一幅畫。明尼蘇達一名骨董商告訴他們，他從車庫拍賣的一堆畫作當中，看見這幅漁夫補網畫，因為喜歡濃稠的畫風，便買了下來。賣主跟他說，這堆畫可能是從當地骨董店買來的。

安德森說，他在曼哈頓 藝品儲存場看到這畫，「頓時驚住，」--它雖然沒梵谷知名畫作裡的鮮活色彩，卻明顯具有大師的風格，他特別注意到老漁夫嘴角泛出一抹自信的微笑，彩漆裡還混了一根紅髮絲。他很好奇，為甚麼漁網綠玻璃浮標上，好像刻有十字架。

鑑識專家波爾斯基(Richard Polsky)說，這幅畫是不是梵谷的手筆？「這是個大問題。」「抓到漏網之魚，大家都很愛。如果他們真發現梵谷真跡，再好不過，不過得先通過梵谷博物館學者的認可。」