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台作家蔡詩萍出新書「爸話西遊」 重溫為愛女講故事時光

記者邱書昱／台北即時報導
台灣文化局長蔡詩萍手拿著孫悟空操偶，模仿當年唸故事給女兒聽的情景。(擷取自節目)
台灣文化局長蔡詩萍手拿著孫悟空操偶，模仿當年唸故事給女兒聽的情景。(擷取自節目)

台灣作家、台北市文化局長蔡詩萍受廣播節目專訪，11月多出版「爸話西遊」分享當年講西遊記給女兒聽的情懷，同時透露，利用零碎時間，利用手機完成書籍，更將此事和前行政院長劉兆玄分享，沒想到劉院長說「王道劍」20多萬字巨作就是用手機所寫。

蔡詩萍回憶起當時講西遊記給年紀還小的女兒聽時，他還得邊操偶、邊擬成豬八戒、孫悟空的聲音，更透露女兒很喜歡豬八戒，「奇特個性、耍懶、可能小孩子就比較喜歡不中規中矩的。」

不過，蔡詩萍也說，女兒聽到孫悟空被壓在五指山下時，眼眶也是泛淚，另一齣則是孫悟空大鬧天宮，「拔起毛變出上百隻分身與天兵天將對抗…推翻玉皇大帝的第一道天門…」

講到緊箍咒套在孫悟空頭時，蔡詩萍也會跟著表演念咒時痛苦在地上翻來覆去的情景，他說，滾完之後就會換女兒來表演，「現在懷念，應該是女兒心目中爸爸人生最高峰的時候。」

不過，重讀西遊，蔡詩萍也有所感悟，吸引人的點如同電動玩具一關關過關，每一關打完一個怪物，最後西天取經回來，這也如同成長故事一般，另外，西遊記也訴說經營團隊、組小內閣般「西遊記告訴你，這不是你能決定，是佛祖給你決定，每個人都有自己特色。」應證好的文本，能展現很多可能性。

蔡詩萍推薦給新手爸媽，和孩子互動方式很多，睡前說故事也很棒，「說故事都會用溫柔聲音，聽著聽著孩子安心睡著，也許小朋友長大會忘記，但是畫面會留在爸媽心中，會是爸媽最美好回憶。」

主持人也問到，擔任文化局長2年間，也能有時間寫書？蔡詩萍自曝，通常8點多進辦公室，平均處理到晚上7、8點多，但是媒體出身，訓練就是利用瑣碎時間看書或寫一點東西，「來錄音搭車36分鐘多，也先寫了一篇8百多字初稿。」

蔡詩萍更說，自己都是用手機寫下來很方便，寫完後，中午空檔再看看有沒有要改，9萬多字的書就是用手機寫完，他更曝光，有次和行政院前院長劉兆玄分享用手機寫書，劉反倒說，撰寫20多萬字的「王道劍」就是用手機所寫，所以善用時間工具，沒有不可能的事。

蔡詩萍也透露，目前正在醞釀台式馬拉松的書籍，預計明年國際書展發表。

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