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匈牙利台灣紀錄片影展登場 主題根源愛與關懷

中央社／布拉格8日專電
匈牙利台灣紀錄片影展今年邁入第8屆，選映蘭嶼達悟族紀錄片「島上」作為開幕片，另外播映「暗挽時花」、「對手的秘密」與「曦曦」等紀錄片。（駐匈牙利代表處提供）
匈牙利台灣紀錄片影展今年邁入第8屆，選映蘭嶼達悟族紀錄片「島上」作為開幕片，另外播映「暗挽時花」、「對手的秘密」與「曦曦」等紀錄片。（駐匈牙利代表處提供）

匈牙利台灣紀錄片影展今年邁入第8屆，選映蘭嶼達悟族紀錄片「島上」作為開幕片，另外播映「暗挽時花」、「對手的秘密」與「曦曦」等紀錄片。駐匈牙利代表劉世忠表示，此次紀錄片議題根源全來自愛與關懷，為台灣與匈牙利共同核心價值。

駐匈牙利代表處與匈牙利專業紀錄片策展單位「普朗提雅電影基金會」（Palantir Film Foundation，簡稱PFF）合辦的第8屆台灣紀錄片影展（Taiwan Dox: Tajvani Dokumentumfilm Napok）於6日晚間在布達佩斯知名電影院Corvin Cinema舉行開幕式，並選映探討傳統與現代衝突之蘭嶼達悟族紀錄片「島上」作為開幕片。

現場有來自匈牙利政界、學界、文藝界與學生逾百人出席，顯示匈牙利各界對台灣多元文化的興趣與支持。

駐匈牙利代表劉世忠致詞時表示，駐匈牙利代表處自2015年起與普朗提雅電影基金會合作策展，今年已邁入第8屆。除因疫情停辦2年外，8年來台灣紀錄片影展持續選映具代表性的優質紀錄片，影展辦理至今已在當地累積一定口碑，觀影人數逐年上升。

劉世忠指出，TaiwanDox是展現台灣軟實力的絕佳平台，台灣身為民主、自由及開放的國家，提供自由影像工作者絕佳創作環境。

劉世忠表示，此次紀錄片涵蓋傳統、傳承、家庭與女性力量，所有議題根源全來自愛與關懷，此為台灣與匈牙利共同核心價值。

本次影展除開幕片「島上」外，也選映「暗挽時花」、「對手的秘密」和閉幕片「曦曦」。每場播映後，皆安排包括前國會議員貝爾納黛特（Szél Bernadett）等友台專家學者講評與觀眾深入對談，增進觀眾對影片與台灣社會的理解。

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