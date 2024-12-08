台灣成香港文學庇護所 港人盼「說好自己版本的香港」

陸委會與策進會共同舉辦的「香港文化在台灣」壓軸場講座，以「文學」為題，由知名香港作家陳慧(中)、在台灣創辦「2046出版社」的鄧小樺(右)擔任講者，以及曾在香港生活7年的作家平路(左)擔任主持人。（圖／策進會提供）

台陸委會與策進會共同舉辦的「香港 文化在台灣」壓軸場講座，以「文學」為題，7日在台北登場。在台灣創辦「2046出版社」的鄧小樺指出，台灣是香港文學的庇護 所，在2019年後，許多香港人進入了「失語」狀態，其在台灣的出版社的目標就是「保留真相、堅守自由」，說好自己版本的香港。

根據策進會新聞稿，本場活動由知名香港作家陳慧、在台灣創辦「2046出版社」的鄧小樺擔任講者，以及曾在香港生活7年的作家平路擔任主持人。

陳慧首先談到她在台灣書寫的經歷與感受，認為兩者最大的分別在於「空間」，並分享了曾到過寫作的咖啡 廳以及遇過的貓，雖然部分咖啡廳已經結業，但在生活與記憶慢慢堆疊的過程中，開始建立了屬於自己與這些地方的記憶，也分享自己在體會台灣文化後，異地書寫香港的感受及心境轉變。

鄧小樺則以「離散者的創作與出版」為題，帶領觀眾更了解港人在台灣辦出版社的想法、離散族群更真實的一面，以及背後所蘊含的情緒。她指出，台灣是香港文學的殿堂，也是庇護所，在2019年後許多香港人進入了「失語」狀態，許多人不知如何去說自己的情緒，而其出版社的目標，就是「保留真相、堅守自由」。離散就如同遭遇洪水，自己的任務就是把其中的寶物打撈起來，並和大家說明價值，從而說好自己版本的香港。

曾在香港生活7年的作家平路，作為主持人也在對談環節中帶領討論，認為每個人心中都有屬於自己的香港，離開一個地方才能真正更了解一個地方﹐雖然陳慧及鄧小樺離開了香港，但也是一個能更清晰去看香港、同時亦好好看台灣的機會。

陸委會參事林佩君致詞時表示，文學看似是個人情感的抒發，實則是超越時間與空間的對話，文學的價值在於提供人們想像力的啟發與延伸，絕非時下流行的短影音影片帶來的短暫感官刺激所能取代。

「香港文化在台灣」系列講座全數結束。策進會表示，台港交流頻密，未來將持續辦理各種兼具知性與感性的活動，增加台港民眾互相認識與理解的機會。