瓊瑤9歲時就在上海大公報 以1篇「可憐的小青」初試啼聲

瓊瑤9歲時就在大公報上刊出了她人生的第一篇作品《可憐的小青》。 (圖取自上觀新聞)

知名言情小說作家瓊瑤 昨4日下午在家中去世，終年86歲；兩岸讀者觀眾都為此感到錯愕。上海解放日報的網路版《上觀新聞》昨深夜報導，少有人知的是，20世紀40年代，瓊瑤父親陳致平曾在上海的同濟大學任教，而瓊瑤童年曾在「上海第十六區國民小學」即今虹口區第一中心小學就讀。而本名陳喆的瓊瑤在九歲時就投稿上海《大公報》，在民國36年12月以一篇《可憐的小青》初試啼聲，登上大公報版面。

報導說，陳致平夫婦育有二子二女。雙胞胎長女、長子1938年春天出生於成都。長女取名「陳喆」，就是瓊瑤。 1945年秋，陳致平被遷至四川宜賓郊區李莊古鎮的同濟大學「公共科」延聘為講師，並在附中兼課。從李莊遷回上海後，因原吳淞校舍毀於日軍炮火，為解決教師住房問題，學校租用了距學校不遠的外灘禮查大樓（即浦江飯店，今中國證券博物館 ）附屬建築金山大樓部分房間作為教師宿舍，陳致平一家也住在這裡，辦公地點在四川北路2066號（今新復興初級中學）。

報導說，瓊瑤家裡有一張書桌。白天，爸爸在書桌上備課、改作業，晚上，媽媽鋪上棉被，書桌就成了瓊瑤和弟妹們的床。瓊瑤曾回憶：「9歲，父親執教於同濟大學，我們舉家遷往上海。記得上學第一天，母親牽著我的手，站在上海第十六區國民小學的走廊上，觀賞那些高年級學生的壁報。」

報導指出，正是在上海市第十六區中心國民學校「觀賞那些高年級學生的壁報」時，瓊瑤受到深深觸動，從而開始迷上寫作，並常常以父母之間的日常對話為素材，讓父母笑到肚子痛。當然，這其中也有她自己的影子。

不久，她請父親幫忙將習作──小說《可憐的小青》寄給上海《大公報》。 1947年12月6日，《大公報》第9版「現代兒童」專欄發表了9歲瓊瑤的處女作《可憐的小青》。有趣的是，同期發表的還有《大公報》「現代兒童」專欄主編、兒童文學家陳伯吹的《不上軌道的小火車頭》。

以下為全文：

《可憐的小青》 文/陳喆 發表於1947年12月6日《大公報》 小青是個十歲的小女孩，長得很美麗，但是很瘦。她的父親在工廠裡做工，每月拿很少的工錢，她的母親在家裡忙著做家務，還要做衣服給小青穿。 小青本來在一個小學裡讀書，因為聽不懂同學的話，因此個個同學都欺負她，但她卻非常用功，因此老師很喜歡她。後來她的父親失業了，她就不能繼續讀書了。 她失了學以後，心裡非常難過，日夜不寧，因此得了病。她的母親非常著急，想要去請醫生但是沒有錢。 後來小青的父親，向人借了幾萬塊，請了一個醫生來。那醫生匆匆地開了一張藥方，就要五萬元，小青的母親就給了他五萬元，那醫生拿了錢就走。小青的父親拿了藥方去買了藥回來，給小青吃了， 就漸漸地好了。 但是她的家也就更窮了，所以她的病剛剛好，母親就要她幫人家做事，小青做事很忠實，所以主人很愛她，一個月給她十萬元工錢，小青完全交給母親。 她這樣地做了幾個月，因為過勞身體更不健康了，有時會突然昏倒在地上。但是她不能休息！她咬著牙忍受著一切的痛苦，不停的工作，終於又生了病，這次病很厲害，又沒有錢請醫生了，這樣的過了三天，小青就死了。 唉！這樣好的一個孩子，她一點過錯也沒有，為什麼會死呢？

瓊瑤以她敏銳的心思與繾綣的文筆在台灣走紅後，當年主編兒童版，並也有一篇作品一起刊載在同一版面上的陳伯吹發現，瓊瑤就是當年以「感情真摯、文筆清麗」被他選中作品決定刊載的陳喆。1988年5月，陳伯吹先生在《解放日報》朝花副刊發表《遙寄瓊瑤》一文，其中就記述了這件事情。