我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國通過不信任動議政經動盪 BBC：全歐恐跟著打哆嗦

薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

清酒列聯合國非物質文化遺產 日本傳統釀酒獲肯定

中央社／巴拉圭盧克4日電
日本清酒獲聯合國教科文組織認可為「人類非物質文化遺產」。（美聯社）
日本清酒獲聯合國教科文組織認可為「人類非物質文化遺產」。（美聯社）

在數百年歷史山頂倉庫釀造、在居酒屋品嘗、在婚禮中飲用，日本清酒或許比享譽世界的壽司更「日本」。清酒今天獲聯合國教科文組織認可為「人類非物質文化遺產」。

美聯社報導，在日本烹飪傳統中扮演要角的清酒，今天獲聯合國教育科學文化組織（UNESCO）列入「人類非物質文化遺產代表作名錄」（Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity）。

在巴拉圭盧克（Luque）舉行的會議上，聯合國教科文組織保護人類文化遺產委員會成員投票認可世界各地45種文化習俗和產品，包括巴西白起司、加勒比海木薯麵包和巴勒斯坦橄欖油肥皂。

不同於聯合國教科文組織的世界遺產名錄（World Heritage List），「非物質文化遺產」是頒給值得獲認可的不同文化產品和習俗。

日本代表團對盧克這項宣布表示歡迎。

日本駐聯合國教科文組織大使加納雄大對美聯社表示：「清酒被認為是神聖的禮物，對日本社會和文化活動至關重要。」

米是釀酒的關鍵，要歸類為日本清酒的產品，釀製時所用的米必須是日本米。

代表團表示，聯合國教科文組織的認可，不僅是認同釀造高品質清酒的工藝知識，也是在向可追溯至1000年前的傳統致敬。

加納雄大提及清酒被列入非物質文化遺產時表示：「這對日本和日本人來說意義重大，能讓大家對傳統清酒釀造重燃興趣。」

此外，隨著人們對日本料理興趣日益濃厚，清酒在世界各地和美國受歡迎程度不斷提高，日本釀酒業者希望這能為日本出口經濟帶來一些提振。

日本 聯合國 投票

上一則

柳暗花明又一村

延伸閱讀

自家後院種這7種植物 有可能違法

自家後院種這7種植物 有可能違法
與菲律賓南海爭議 中向聯合國提交黃岩島領海聲明

與菲律賓南海爭議 中向聯合國提交黃岩島領海聲明
網紅打卡聯合國 打造高端人設卻壞了學子「正經實習」

網紅打卡聯合國 打造高端人設卻壞了學子「正經實習」
日本學者為董郁玉發聲：絕非間諜中國應立即釋放

日本學者為董郁玉發聲：絕非間諜中國應立即釋放

熱門新聞

《窗外》是瓊瑤的處女作，後改編為電影，由林青霞主演。(金馬執委會提供)

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

2024-12-04 11:00
瓊瑤創造一個世代的愛情經典，卻拒絕進入文學史。圖／取自瓊瑤臉書

銷量與影響力不輸金庸、張愛玲 瓊瑤卻拒絕進入文學史

2024-12-04 16:24
圖/123RF

那些人，那些事

2024-11-27 01:02

人生第一次住院

2024-11-29 01:05
簡宛寄給作者李民安的剪報。（圖/李民安提供）

一個溫暖的大姊姊——懷念簡宛姊

2024-12-01 01:01

老人公寓

2024-12-03 01:00

超人氣

更多 >
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期
為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說

為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說