泰國暖武里府承襲孟族百年陶藝 燒出色彩與文化

泰國曼谷近郊的暖武里府以陶土工藝知名，製陶中心之一的陶瓷島上許多陶土工坊仍然製作傳統的陶土作品，遊客可以報名工作坊體驗製陶。（中央社）

距離曼谷車程不到半小時的暖武里府具有豐富的天然物產和悠久的人文歷史，百年前來自緬甸 的孟族移民 ，為暖武里府帶來了美麗獨特的陶土工藝。

曼谷北郊的暖武里府（Nonthaburi）不是觀光客熟知的區域，但距曼谷只有20公里，暖武里府歷史相當悠久，當地為泰國 民眾所知的特色包括豐富的水果和榴槤，另一個特色就是陶土工藝。

陶土工藝的傳統始自大城時代（Ayutthaya）末期，大約18世紀下半開始從緬甸移居暖武里府的孟族（Mon）將製陶手藝帶到此地；暖武里府有2個製陶中心，一個在暖武里府市中心，另一個則是陶瓷島（Koh Kret）。

這些移居到暖武里府的孟族人很多是專業的陶瓷師傅，多數來自現今緬甸的勃固（Pegu）和毛淡棉（Moulmein）地區，他們移居到此後發現暖武里的陶土品質相當不錯，因此持續從事陶瓷師傅的專業，並世世代代傳承下來。

孟族傳承下來的陶土作品以紅色和橘色為主調，加上細緻的雕花，多數以壺、鍋或是罐的形式呈現，這些陶土器具代表的就是孟族人的日常生活，他們會用器具裝水或是種植物，篤信佛教的孟族人也會用陶土罐裝水再把米浸入水中，在佛曆新年時供奉僧侶。

從曼谷開車到暖武里是最快的方式，但若從曼谷的沙吞碼頭（Sathorn Pier）搭船到暖武里府，船程也只有約1小時。當年一批移居泰國的孟族就是從緬甸一路步行加上過河抵達現今泰國的達府（Tak），再從達府沿著昭披耶河一路來到暖武里府。搭船遊暖武里府，吹著河風遙想當年的孟族移民足跡，比起開車更有另一番趣味。