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愛爾蘭作家林奇「先知之歌」獲英國布克獎 描述暴政反思西方民主動盪

中央社／倫敦26日綜合外電報導
愛爾蘭作家林奇憑藉反烏托邦小說「先知之歌」，獲頒英國文壇重量級獎項布克獎。（歐新社）
愛爾蘭作家林奇憑藉反烏托邦小說「先知之歌」，獲頒英國文壇重量級獎項布克獎。（歐新社）

愛爾蘭作家林奇今天憑藉反烏托邦小說「先知之歌」（Prophet Song，暫譯），獲頒英國文壇重量級獎項布克獎（Booker Prize）。這部虛構作品講述愛爾蘭陷入暴政的故事。

反烏托邦小說「先知之歌」（Prophet Song，暫譯）。（Getty Ima...
反烏托邦小說「先知之歌」（Prophet Song，暫譯）。（Getty Images）

綜合法新社和路透報導，46歲的林奇（Paul Lynch）擊敗另外5名入圍者，成為第5位獲得布克獎的愛爾蘭作家；在他之前的得獎者包括梅鐸（Iris Murdoch）、班維爾（John Banville）、陶艾爾（Roddy Doyle）和恩瑞特（Anne Enright）。北愛爾蘭作家勃恩斯（Anna Burns）則是在2018年獲此殊榮。

林奇在獲獎後說道，「這本書寫起來並不容易」，但說他「無論如何都必須寫這本書。我們在這種事情上別無選擇」。

林奇可獲5萬英鎊（約6.4萬美元）獎金，名氣也將因此大增。

愛爾蘭作家林奇憑藉反烏托邦小說「先知之歌」，獲頒英國文壇重量級獎項布克獎。（歐新...
愛爾蘭作家林奇憑藉反烏托邦小說「先知之歌」，獲頒英國文壇重量級獎項布克獎。（歐新社）

「先知之歌」以愛爾蘭首都都柏林為背景，講述一個杜撰的愛爾蘭政府在不久後的未來轉向暴政，一個家庭和國家處於災難邊緣，一名母親試圖將家人從極權主義手中拯救出來的故事。

這是林奇的第5部小說，試圖凸顯西方民主國家的動盪，以及各國對敘利亞內戰等災難的漠不關心。

布克獎5人評審團主席、加拿大小說家埃杜揚（Esi Edugyan）說，這部作品是「感性故事講述的一大勝利，振奮人心且勇氣十足」。

她說：「『先知之歌』極其生動地捕捉到我們當前的社會和政治焦慮。」

林奇曾是愛爾蘭「周日論壇報」（Sunday Tribune）的首席影評人。他說，他希望透過強烈的現實主義寫作技巧來凸顯書中的反烏托邦，進而讓讀者了解極權主義。

林奇在布克獎網站發表的評論中說：「我希望讀者能融入故事情節之中，且融入之深，等到看到書的最後，他們不僅知道也能感受到問題所在」。

布克獎於1969年首次頒發，是世界頂級文學獎項之一，無數家喻戶曉的人物就是從這裡發跡，過去的得獎者包括印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）、加拿大小說家瑪格麗特‧愛特伍（Margaret Atwood），以及英國作家希拉蕊‧曼特爾（Hilary Mantel）。

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