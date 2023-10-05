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諾貝爾文學獎得主不是村上春樹 粉絲沮喪遺憾

中央社東京5日綜合外電報導
日本知名作家村上春樹，今年依舊無法如願戴上諾貝爾文學獎桂冠，算算至今已「陪榜」18年。（美聯社）
日本知名作家村上春樹，今年依舊無法如願戴上諾貝爾文學獎桂冠，算算至今已「陪榜」18年。（美聯社）

從2006年起一直被外界預測可望奪得諾貝爾文學獎的74歲日本知名作家村上春樹，今年依舊無法如願戴上桂冠，算算至今已「陪榜」18年，也再度讓「村上迷」大感沮喪與遺憾。

瑞典學院今天宣布，2023年諾貝爾文學獎由挪威劇作家兼小說家佛斯（Jon Fosse）摘下桂冠，佛斯「透過創新的戲劇和散文為難以言喻之事發聲」而受到表彰。

日本作家川端康成及大江健三郎，分別奪得1968年及1994年的諾貝爾文學獎；另外日裔英籍作家石黑一雄，也拿下2017年諾貝爾文學獎。村上春樹今年再度無緣諾貝爾文學獎，暫時未能成為史上第3位獲獎的日籍作家。

村上春樹讀者群不僅在日本，在全球也為數不少，作品經翻譯後在超過50個國家或地區出版。2006年獲得愛爾蘭法蘭克．歐康納（Frank O'Connor）國際短篇小說獎及捷克的卡夫卡獎，2009年獲耶路撒冷獎，作品在國際上受到高度評價。

日本讀賣電視台報導，諾貝爾文學獎今天頒獎，近年來年年被看好有機會獲獎的村上春樹再度無緣上榜。

每年諾貝爾文學獎頒獎時，村上迷都會聚集在日本神戶市中央區一間義大利餐廳，一起等待頒獎瞬間。這間餐廳因為村上春樹實際到訪過，並在村上春樹作品中登場，多年來為村上迷所熟知。

村上迷在得知今年得主不是村上春樹時說，「也差不多該讓日本偉大文學家得獎了吧」。

日刊體育報導，村上春樹當年小學同窗與這所小學的教職員等人，今天晚間在村上春樹母校、兵庫縣西宮市香櫨園小學一同觀看頒獎，然後就在宣布獲獎人的瞬間再度失望。

村上春樹小學六年級同學、74歲的頭井治男與74歲的內堀均說，「沒辦法，只能再等明年了」。

香櫨園小學從大約10年前開始，就為村上春樹一旦獲獎備妥掛在學校的祝賀布條，雖然今年無意間把布條取出來，但村上春樹依然沒有獲獎，學校職員們邊說「再等明年吧」，邊把祝賀布條放回原存放處。

村上春樹1949年出生於日本京都市，早稻田大學畢業後，1979年以作品「聽風的歌」在文壇出道，接著又陸續出版不少獲獎的人氣作品。日本放送協會（NHK）曾報導，村上春樹會受到眾人高度期待，主要有兩個理由。

第一，村上春樹是日本現代作家中，作品廣受世界讀者喜愛的作家。他的作品被翻譯成逾50種以上語言，是全球讀者都期待推出新作品的作家。

第二，村上春樹曾奪得不少國際性文學獎項，例如2006年獲得愛爾蘭的法蘭克．歐康納（Frank O'Connor）國際短篇小說獎，及同年在捷克頒發的卡夫卡獎（Kafka prize）。

村上春樹 日本 諾貝爾

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諾貝爾文學獎揭曉 挪威作家佛斯摘桂冠

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