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諾貝爾文學獎不再青睞村上春樹？看好度榜首是中國女作家

編譯張佑生／即時報導
日本作家村上春樹。（美聯社）
日本作家村上春樹。（美聯社）

諾貝爾文學獎訂於10月5日公布得主名單。根據博彩業者的資料，目前以中國作家殘雪呼聲最高，年年進榜可惜都鎩羽而歸的日本作家村上春樹，在賭盤排名第10。

諾貝爾文學獎委員會常以不按牌理出牌著稱，像是2016年將桂冠頒給美國民謠歌手巴布狄倫（Bob Dylan），引起不小爭議。

今年獎落誰家？英國博彩業者Nicer Odds彙整的賭盤顯示，領先群包括中國的殘雪（70歲，1賠5）、挪威的Yong Fosse（63歲，1賠6）、澳洲的Gerald Murnane（84歲，1賠8）、加拿大的Anne Carson（73歲，1賠10）以及俄羅斯的Lyudmila Ulitskaya（80歲，1賠12）。

中國作家殘雪。（取材自北京日報）
中國作家殘雪。（取材自北京日報）

華人讀者較熟悉的村上春樹（74歲）以1賠15，名列第10。南韓詩人高銀（90歲）名列第16。

另一家博彩業者Oddspedia列出的賭盤領先群名單由美國小說家品瓊（Thomas Pynchon， 86歲）領銜，村上春樹、殘雪、俄國的Ulitskaya和澳洲的Murnane也名列前茅。

整體而言，殘雪、Ulitskaya和Marnein在各家博彩業者的賭盤上最被看好。

Ulitskaya在2014年曾投書英國「衛報」，批評普亭政府箝制言論自由。去年俄國入侵烏克蘭後，Ulitskaya就搬到德國柏林。頒獎給Ulitskaya，免不了強烈的政治意涵，雖然瑞典已經放棄中立加入北約，不必再遮遮掩掩，但有沒有必要火上澆油，就看委員會的考量了。

殘雪曾被已故諾貝爾文學獎評審、瑞典學院院士馬悅然譽為「中國卡夫卡」。殘雪本名鄧小華，原名鄧則梅，湖南人，2015年《最後的情人》與2019年的《新世紀愛情故事》，在國際文壇都享有很高的評價。若能獲得諾貝爾桂冠肯定，將是繼莫言（2012年）後再度獲獎的中國作家。2000年得主高行健，在1998年入籍法國。

東亞作家獲頒諾貝爾文學獎的還有日本的川端康成（1968年）以及今年3月過世的大江健三郎（1994年）。

南韓小說家黄晳暎（80歲）的名字也曾被提及，但未獲獎。

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