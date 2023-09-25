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AI畫作「太空歌劇院」版權登記被駁回 文藝界士氣大振

編譯盧思綸 / 即時報導
著作權局審查委員會駁回人工智慧畫作「太空歌劇院」版權登記，憂心飯碗不保的文藝界一片士氣大振。（取材自X平台）
著作權局審查委員會駁回人工智慧畫作「太空歌劇院」版權登記，憂心飯碗不保的文藝界一片士氣大振。（取材自X平台）

英國衛報報導，美國著作權局（US Copyright Office）審查委員會（Copyright Review Board）以「著作權法未納入非人類創作作品」判定人工智慧（AI）生成畫作「太空歌劇院」（Théâtre D'opéra Spatial）不受版權保障，憂心AI搶飯碗的文藝界一片士氣大振。

去年，美國遊戲設計師艾倫（Jason Allen）以線上AI軟體Midjourney生成「太空歌劇院」拿下科羅拉多州博覽會（Colorado State Fair）藝術競賽數位藝術類別首獎。

艾倫主張自己「輸入一系列指令、調整場景、選定重點比例且主導整體畫風」，視同「太空歌劇院」著作人，作品應受著作權法保護。

對此審委會表示，「倘若作品的『傳統著作人成分』均來自機器，作品等同缺乏人類著作人，著作權局拒絕受理登記。」

上個月，華盛頓聯邦地方法院亦判決，人工智慧軟體DABUS生成的一張圖像不受版權保護，因為「人類是有效著作權中不可或缺的部分」。

現在不少法院慣常援引著作權法定義之人類著作人標準作為駁回依據，包括先前美國作家兼軟體開發人員卡什塔諾娃（Kristina Kashtanova）主張「非人類靈性生物著作的」書籍「黎明的札莉亞」（Zarya of the Dawn）版權，法庭以「非有靈生物的創作」為由駁回申請。

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