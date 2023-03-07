世界OnAir／這樣紀念牠… 寵物骨灰盒設計師談殯葬巧思

小火fa骨灰盒作品，包括一個骨灰盒，兩個小花瓶，一個香插，一個水碗，一個食碗。(小火fa提供)

試想象一個手掌心大小的圓形盒子，外表的曲線柔軟延展，配色安靜溫和，它的設計師小火fa（萬荷）形容這是「踡縮成球形的寵物睡著的樣子」，一旁還配有花瓶、香插、食碗和水碗——這其實是一套寵物骨灰盒的樣子。這一整套的殯葬設計品，可以供失去愛寵的主人放置家中一個專屬角落，思念牠時點香、放上水和食物，進行一個紀念儀式。

小火fa目前在日本 京都市立大學就讀產品設計專業，設計方向是具有感情價值的寵物骨灰盒。不久前，她的一系列作品在當地展出，深受觀展者喜愛。她希望通過自己的設計，重新定義公眾對殯葬行業的理解。

「我的意圖不是專注死亡，而是幫助客戶跨過心裡面的坎，去看到『生』。」

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骨灰盒設計師小火fa在日本。(小火fa提供)

小火fa想要專注寵物骨灰盒設計的原因之一，也是想要記住自己家裡年老狗狗。「我家的狗狗已經15歲了，我會想到如果牠離開了我該怎麼辦，是否可以通過自己的設計為牠做些什麼，不至於牠走時留下未好好告別的遺憾。」

家有愛寵在各個國家和地區越來越普遍，公眾對殯葬行業的認識度、接納度也在慢慢提高，寵物的「身後事」也因此成為一個越來越受到重視的行業，從訂製寵物畫像，到通過寵物遺物製作紀念品，再到取寵物骨灰放置家中，各種紀念方式都有。小火fa專注的方向，就是寵物骨灰盒的設計。她通過不同的骨灰盒材質，製作出外觀和功能各異的盒子：有的使用紙質，在盒中埋下種子待其發芽；有的加入金屬粉末，讓外表隨著時間流逝變色；有的加入雞蛋 殼的材質、紋路，代表著生命力的可能......小火fa的獨特設計，通過小小的體型加上溫柔的色調，讓骨灰盒不再是一個讓人懼怕的、不怕觸碰的形象。相反地，她希望這樣的設計，鼓勵寵物主人去觸摸盒子、傳遞情感、治癒傷痛。

小火fa的紙質骨灰盒設計加入了種子，會發芽；埋入土裡可以降解，成為植物養分，回歸自然。(小火fa提供) 小火fa骨灰盒設計加入了金屬粉末，隨著時間流逝會改變顏色。(小火fa提供)

本科時期在中國學習工業設計的小火fa，一直對殯葬設計感興趣。大學期間到日本交換時，她發現日本的墓地並不是一個死氣沉沉的哀悼之地，反過來頗有治癒人心的力量——她看見景色優美的海邊森林墓地公園、寵物和主人可以合葬的美麗樹林和花園、雕刻了賽亞人還插著米老鼠小風車的客訂兒童墓碑、供生者傳遞思念的墓旁小信箱......

相對於中國等其他東亞國家來說，日本在寵物殯葬行業有了較為完善的產業鏈，早在上個世紀就已經經歷了中國現在的養寵物熱潮，加上老齡化問題以及低生育率，寵物陪伴是一個極為普遍的需求。在北海道遊覽途中，小火fa甚至看見一套插香，專門有小魚乾味和肉罐頭味，可以供主人點給去世的貓和狗。

小火fa骨灰盒作品「三花貓的夢」。(小火fa提供)

在日本的經歷，讓小火fa明白，一個好的殯葬設計作品，也許對在世的人是一種強大的安慰。從小就愛養寵物的小火fa，未曾好好跟逝去的愛寵一一告別，至今也成為了她的遺憾之一。

「殯葬是人類的專屬，是人性為了面對死亡而進行的儀式。我不希望大家覺得寵物殯葬可以草草了事，或無需重視，因為這可能會成為心結。它是可以準備的，是可以幫助釋放情感的，可以治癒你的。我希望我的設計可以做到這一點。」