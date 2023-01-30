猶太夫婦賤賣畢卡索畫逃難 後代要求古根漢美術館歸還

紐約古根漢美術館館藏畫作「燙衣服的女人」。 （取材自古根漢美術館官網）

德國 猶太人夫婦艾德勒（Karl Adler）和羅西（Rosi Adler）1938年逃離納粹 德國時，賣掉一幅西班牙大師畢卡索的畫作來籌錢，如今兩人的後代正提出訴訟，要拿回這幅畫。

法新社報導，艾德勒夫婦後代對紐約古根漢美術館 （Guggenheim Museum）提出告訴；這幅畫作從1978年開始便在此展出。

原告表示，他們是畢卡索這幅1904年油畫作品「燙衣服的女人」（Woman Ironing）的合法所有人，且這幅畫估計價值在1億美元到2億美元之間。

古根漢美術館則駁斥原告的說法「毫無根據」，本案似乎將進入民事審判。

這起今年1月20日在紐約曼哈頓（Manhattan）法院提出的訴訟，稱艾德勒於1916年在慕尼黑（Munich）向猶太畫廊老闆譚豪瑟（Heinrich Thannhauser）買下這幅畫。

當時，經營一間皮革製造公司的艾德勒和羅西原本在德國西南部城市巴登巴登（Baden-Baden）過著「富足的生活」。

納粹1933年掌權後，兩人遭到迫害，失去生意和金融資產。

艾德勒和羅西於1938年6月逃離德國，在等待阿根廷永久簽證之際，曾輾轉居住過荷蘭、法國和瑞士。

為了取得歐洲國家的短期簽證，艾德勒夫婦於1938年10月將「燙衣服的女人」賣給譚豪瑟的兒子賈斯汀（Justin），當時賈斯汀已離開德國前往巴黎。

艾德勒夫婦賣掉這幅油畫的所得為1552美元（價值為現今3萬2000美元），比夫妻倆6年前估價的1萬4000美元足足少了9倍。

原告主張，這是此畫在脅迫之下出售的證據。

訴狀指出：「譚豪瑟很清楚艾德勒一家人的困境，要不是遭到納粹迫害，艾德勒根本不會用這種價格出售這幅畫作。」

譚豪瑟1976年過世後，將包括「燙衣服的女人」在內的藝術收藏贈予古根漢美術館。

古根漢美術館表示，訴狀「明顯沒有承認」館方在取得所有權之前聯繫過艾德勒的兒子。

古根漢美術館透過聲明表示：「（他）並未對這幅畫或畫作賣給賈斯汀一事提出任何顧慮。」

艾德勒另一個孩子的孫子班尼森（Thomas Bennigson）在2014年得知他的祖母可能曾經擁有這幅畫。根據訴狀，他的律師多年來致函古根漢美術館，2021年6月要求歸還畫作。

班尼森是根據美國「大屠殺掠奪藝術品歸還法」（Holocaust Expropriated Art Recovery Act）提告，與其他遠親、數個猶太組織和非營利組織列為共同原告。這項2016年通過的法律讓受到納粹迫害的受害者及後代有機會取回被納粹沒收的藝術品。

美術館指出，館方「極度嚴肅看待」所有物歸還請求權，但堅稱自己是「合法所有人」。