澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相

澳洲攝影師柏因頓（Mieke Boynton）拍下的《藝妓》（Geisha），看似「海洋女神」（Ocean Deity）。（翻攝自NLPA官網）

在攝影 界地位崇高、表彰「零修圖」的《自然景觀攝影獎》（Natural Landscape Photography Awards，NLPA），日前公布得獎名單，「抽象與細節」（Abstract or Details）類別由澳洲 攝影師柏因頓（Mieke Boynton）拍下的「藝妓」（Geisha）獲獎，評審指這照片看似「海洋女神」（Ocean Deity），巧秒構圖驚艷外界，照片背後其實也有著深層意義。

這張「藝妓」是柏因頓在西澳的鯊魚灣（Shark Bay／Gutharraguda）拍攝，照片中沙灘和海水交錯，兩條黑線宛如眼睛，整體看似一名女子的側臉；柏因頓在Instagram表示，能獲獎對她而言意義重大，因為她希望藉此向人類傳達「保護生態」的觀念。

柏因頓透露，照片中的黑線其實是輪胎痕跡，鯊魚灣是多達6千隻海龜的棲息地，包括全球瀕危的綠蠵龜（Chelonia mydas）和赤蠵龜（Caretta caretta），「每當人們開著沙灘車在海灘上行駛時，形同將海龜置於危險之中，因為車輛會壓平海龜巢穴上的沙子並阻止海龜孵化」，他祈求「海洋女神」守護這些動物的生命。

巴特勒榮獲「夜景獎」。（翻攝自NLPA官網）

今年的競賽共有來自55國、1179名攝影師、逾1萬張作品參加，獎金高達38750美元，共有4名澳洲攝影師分別獲得不同獎項；另三人分別是拿下「空拍獎」（ Aerial）的坎尼（Julie Kenny）、「環境獎」（Environmental）的馬坎姆（Samuel Markham）、「夜景獎」（Nightscape）的巴特勒（Marley Butler）。

馬坎姆奪得「環境獎」。（翻攝自NLPA官網）

坎尼的作品宛若一顆「生命之樹」，拿下「空拍獎」。（翻攝自NLPA官網）

其中，坎尼的作品是一棵倒在地上的大樹，周圍痕跡由羊徑組成，他表示，「這棵樹被視為神聖的象徵，在宗教和精神哲學方面都具重要意義，從上方俯瞰，宛若一顆「生命之樹」（Tree of Life）。

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